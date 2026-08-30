網球／創台塑盃外卡封王紀錄 18歲台將陳冠宇下一步美網

陳冠宇台塑盃封王。圖／中華網協提供

台灣18歲小將陳冠宇，2026台塑盃國際男子職業網球錦標賽臺北站第二站上演大驚奇，目前沒有排名、持外卡參賽的他一路闖關決賽，今天在高溫艷陽下與世界排名第299名、26歲澳洲 選手德拉維多瓦（Matthew Dellavedova）鏖戰3小時10分鐘，最終以6：4、4：6、6：4將冠軍留在台灣，除拿下職業生涯首座單打冠軍，也締造台塑盃史上首位以外卡身分參賽並最終封王的紀錄。

陳冠宇也成為史上第6位在台塑盃男單封王的台將，前五位分別為黃亮祺、楊宗樺、尤承宇、曾俊欣及前一站的冠軍許育修。

上周第一站16強敗給許育修，身高僅168.5公分的陳冠宇本周寫下驚奇，他笑說：「真的沒有想到，覺得很不可思議！」賽前並沒特別設定奪冠目標，他透露原本以4強為目標，「本來一開始也沒想到冠軍，就是一場一場這樣打下去，也讓我愈打愈有信心。」

去年台塑盃陳冠宇首輪出局，到今年5連勝封王，陳冠守認為自己的擊球與主動性都有明顯進步，「可能擊球上有進步很多吧，之前可能比較被動，現在稍微主動了一些，然後發球也進步了算蠻多的。」不過他仍相當謙虛地表示，自己還有許多需要加強的地方，「但要跟職業球員相比，我覺得我的發球還是差很多，還有很多都要改進的地方。」

成為台塑盃史上首位以外卡身分封王，陳冠守也將獲得職業積分25分，世界排名預計可望闖進世界900名左右；他接續預計9月3日出發前往紐約，參加美國網球公開賽青少年男單賽事。

連續兩周台塑盃雖帶來信心提升，陳冠宇面對即將到來的美網挑戰仍保持平常心，「一樣都要從頭開始，還是一樣要一場一場來！」

陳冠宇台塑盃封王。圖／中華網協提供