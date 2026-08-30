我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布碌崙環帶公路3少年車禍亡 民代促加強取締超速飆車

梅艷芳母親去世 傳進食噎到送醫不治 享壽102歲

退休4年入選網球名人堂 費德勒曝沒當教練規畫

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
費德勒與妻子在網球名人堂入選儀式合照。（路透）
費德勒與妻子在網球名人堂入選儀式合照。（路透）

剛在美網表演賽重現經典的單手反拍美技，45歲的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）29日正式進入國際網球名人堂，感動落下英雄淚，形容進入名人堂是「人生最大榮耀之一」，同時透露沒有擔任教練或球評規劃。

身為網壇一代名宿，費德勒生涯曾高居世界球王310周，包括2004年到2008年連續237周坐穩世界第一寶座，迄今仍是網壇紀錄；他生涯共打下20座大滿貫，儘管4年前宣佈退役，仍是球迷最喜愛的選手之一。

29日在美國羅德島州紐波特舉行的儀式上，費德勒多次落淚；他在致詞中也向對手、球迷、官方單位、家人和朋友們致意，感謝網球路上的一路相伴與支持。

「這是我人生中最大榮耀之一，他們稱這為名人堂，但名聲永遠不是目標。」費德勒提到，自身目標是將生命花在熱愛的事情上，並與志同道合的人們一起前進；他也回顧了一些人生里程碑，像是1998年首度參加ATP巡迴賽，還幽默說：「當我2022年退休，戴過超過5000條頭戴，比伯格（Bjorn Borg）和馬克安諾（John McEnroe）加總還多。」

「如果你們覺得這很驚人，我大概穿過超過7000雙襪子，約是我大部分對手的兩倍，因為我會穿雙層。」話鋒一轉，費德勒提到，進入名人堂的意義無法用這些數字來衡量，從13歲在巴塞爾公開賽擔任球童，到成為世界知名的瑞士傳奇，也感謝一路陪伴比賽過的球童，他說：「我看到你們，謝謝你們，我曾經就是你們。」

提到過去的偶像艾柏格（Stefan Edberg）和其他球星，以及家人和團隊給予支持時，費德勒再度淚崩，他說：「現在需要面紙、太陽眼鏡來保護我，這簡直一團亂。」他也形容，儘管球員身分已經結束，但網球仍扮演生命中的重要角色，「如你所見，我仍在寫一封獻給網球的情書。」

精華 FAQ

  • 他是在美國羅德島州紐波特舉行的國際網球名人堂儀式中正式入選，現場多次感動落淚，並表示這是他人生中最大榮耀之一。

  • 他回顧自己曾累積310周世界球王、其中2004年到2008年連續237周居世界第一，並拿下20座大滿貫，也提到1998年首度參加ATP巡迴賽等里程碑。

  • 費德勒表示，退休後沒有擔任教練或球評的規畫，但網球仍是他生命中重要的一部分，他希望繼續以自己喜歡的方式與這項運動保持連結。

退休 瑞士

上一則

NBA／庫明加拒絕湖人等隊更高報價 經紀人曝愛德華招募是關鍵

延伸閱讀

費德勒進網球名人堂 盤點另類數據：我戴過超過5000條頭帶

費德勒進網球名人堂 盤點另類數據：我戴過超過5000條頭帶
美網／參加表演賽 曾締造5連霸的費德勒坦言有點緊張

美網／參加表演賽 曾締造5連霸的費德勒坦言有點緊張
美網／費德勒回來了 笑談25年前敗給阿格西：我根本沒有機會

美網／費德勒回來了 笑談25年前敗給阿格西：我根本沒有機會
美網不給外卡 瓦林卡退休年感性發文「永遠感激紐約」

美網不給外卡 瓦林卡退休年感性發文「永遠感激紐約」

熱門新聞

挪威足球巨星哈蘭德(Erling Haaland)在他效力的英格蘭足球超級聯賽曼城隊本季開幕戰前剪掉了標誌性飄逸長髮，以俐落金色短髮造型亮相。(歐新社)

哈蘭德剪掉飄逸長髮 俐落造型迎戰曼城新球季

2026-08-23 12:05
莎芭蓮卡與約克維奇周二在混合雙打首輪以1-4、4-2、（2-10）不敵斯尼科娃（Katerina Siniakova）與帕特恩（Henry Patten）。（路透）

莎芭蓮卡聯手約克維奇也難敵對手 美網混雙首輪出局

2026-08-25 17:02
哈蘭德在新賽季登場並秀出新髮型。(美聯社)

哈蘭德拍剪髮全紀錄 女友快哭了：早上醒來會想這是誰

2026-08-23 16:00
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯25日在美網混雙賽出戰。(路透)

美網／辛納傷退、男單奪冠賠率洗牌 女單群雄割據、天才少女聲勢看漲

2026-08-28 00:30
美加墨世界盃決賽結束後，阿根廷隊帕雷德斯（5號）毆打西班牙隊加維（9號）。（美聯社檔案照）

FIFA重罰阿根廷隊 禁賽、罰款、主場觀眾減半…他最慘

2026-08-21 13:21
日本花式滑冰黃金組合「璃來龍」三浦璃來、木原龍一宣布訂婚，消息一出瞬間引爆粉絲狂歡。(路透)

「璃來龍」訂婚炸翻粉絲 網友齊聲祝福：終於等到了

2026-08-23 14:40

超人氣

更多 >
銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處
網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂

網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂
「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲

「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲
失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題
華女長途旅行剛回美 馬上衝好市多買這款「寶藏產品」

華女長途旅行剛回美 馬上衝好市多買這款「寶藏產品」