費德勒躋身網球名人堂 約克維奇致意：沒有人比你值得榮耀

費德勒躋身「國際網球名人堂」。(美聯社)

網壇傳奇費德勒29日在美國羅德島州 紐波特正式入選國際網球名人堂，45歲的費德勒將數度激動落淚，形容這是「我一生中最偉大的榮耀之一」。多名昔日對手也透過影片祝賀，約克維奇 盛讚：「我不認為有人比你更值得這項榮耀。」

費德勒生涯共奪20座大滿貫男單冠軍，在ATP世界排名第1累計310周，職業生涯長達24年，並於2022年宣布退休。ATP官網報導，約克維奇在致敬影片中表示，所有人都知道費德勒入選名人堂只是時間問題，「你所取得的成就、你曾代表且至今仍代表網球運動與整個體壇的一切，都是非常不可思議且非凡的。」

孟非斯（Gael Monfils）則說，費德勒是「真正的傳奇」，也啟發了無數人，「包括我自己」。迪米特洛夫(Grigor Dimitrov )更直言：「對我來說，從我第1天看你打球開始，你就已經是名人堂成員了。」他回憶兩人場內外相處的時光，還曾在費德勒的女兒年幼時替她們讀書，讓他始終感受到費德勒一家人的親切。

澤瑞夫(Alexander Zverev)也笑稱：「真是令人驚訝，你終於進入名人堂了！」並表示費德勒是自己成長過程中最仰望、最喜歡觀看的球員。

ATP官網報導，梅德維傑夫(Daniil Medvedev)則以幽默方式祝賀。他在辛辛那提公開賽錄製影片時，特別感謝費德勒過去曾在當地輸給盧布列夫，讓他因此有機會奪下生涯第1座大師賽冠軍，「非常感謝，我真的很感激！」

費德勒在入選儀式上也感性回顧自己的網球人生。他談到偶像艾德伯格、昔日對手、家人及一路陪伴他的團隊時數度落淚，還打趣說：「我現在需要面紙、太陽眼鏡，需要一切來保護我。真是一團糟。」

費德勒最後說：「我的球員生涯已經結束，但網球永遠處於我最關心的一切交會之處：我的家庭、我們的友誼、過去40年，以及我們正在打造的未來。對我而言，網球成就了這一切。」