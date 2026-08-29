美網／人在瑞士山區 收外卡通知 瓦林卡：心情像坐雲霄飛車
41歲的瑞士名將瓦林卡（Stan Wawrinka），生涯最後一場大滿貫心情宛如坐上雲霄飛車，都已從紐約回到瑞士，並做好和大滿貫告別的準備，卻在群山環繞中收到拿到外卡的消息。
身為3座大滿貫得主，瓦林卡是少數能從網壇「三巨頭」中突圍摘下大滿貫的選手，其中一冠就是2016年的美網。近年雖因傷勢世界排名下滑到百名外，已經宣布今年是最後賽季的瓦文卡仍有眾多球迷，但美網最初拒絕將外卡頒給這位瑞士名將，引發不少爭議。
瓦林卡也形容，心境像是坐雲霄飛車，「星期一晚上從紐約回家，對我來說，當下就是大滿貫生涯的終結，必須接受沒拿到外卡的遺憾，也能坦然面對。確保能參賽的唯一方法就是擁有相應的排名，我知道自己沒有直接進入正賽，所以希望能拿到外卡，但也知道永遠無法保證，沒拿到外卡對我來說並不是什麼大問題，只是很遺憾沒能和紐約以及美網告別。」
瓦林卡在瑞士收到通知，因原本拿到外卡的地主選手基普森（Patrick Kypson）傷退，美網決定將這張外卡頒給他，「那時我在瑞士山區，當然很開心，趕緊安排回去的行程。」
瓦林卡告別戰第一場將遭遇曾打進溫布頓決賽的義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini），若能闖關第二輪，假想敵就是同期名將、塞爾維亞前球王約克維奇（Novak Djokovic）。
因為他已回到瑞士，且一度沒有拿到美網外卡，也無法靠排名直接進入正賽，所以原本認定這將是他最後一場大滿貫，心情也已做好告別準備。 原本獲得外卡的地主選手基普森因傷退賽，美網改將外卡給瓦文卡；他當時人在瑞士山區，接到通知後非常開心，立刻開始安排返紐約的行程。 他首輪將先對上曾打進溫布頓決賽的義大利好手貝雷帝尼；如果順利晉級第二輪，下一個假想對手可能是塞爾維亞前球王約克維奇。
精華 FAQ
因為他已回到瑞士，且一度沒有拿到美網外卡，也無法靠排名直接進入正賽，所以原本認定這將是他最後一場大滿貫，心情也已做好告別準備。
原本獲得外卡的地主選手基普森因傷退賽，美網改將外卡給瓦文卡；他當時人在瑞士山區，接到通知後非常開心，立刻開始安排返紐約的行程。
他首輪將先對上曾打進溫布頓決賽的義大利好手貝雷帝尼；如果順利晉級第二輪，下一個假想對手可能是塞爾維亞前球王約克維奇。
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