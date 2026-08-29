美網／人在瑞士山區 收外卡通知 瓦林卡：心情像坐雲霄飛車

瑞士網球名將瓦林卡2016年手捧美網冠軍獎盃在美曼哈頓留念。(路透)

41歲的瑞士 名將瓦林卡（Stan Wawrinka），生涯最後一場大滿貫心情宛如坐上雲霄飛車，都已從紐約回到瑞士，並做好和大滿貫告別的準備，卻在群山環繞中收到拿到外卡的消息。

身為3座大滿貫得主，瓦林卡是少數能從網壇「三巨頭」中突圍摘下大滿貫的選手，其中一冠就是2016年的美網。近年雖因傷勢世界排名下滑到百名外，已經宣布今年是最後賽季的瓦文卡仍有眾多球迷，但美網最初拒絕將外卡頒給這位瑞士名將，引發不少爭議。

瓦林卡也形容，心境像是坐雲霄飛車，「星期一晚上從紐約回家，對我來說，當下就是大滿貫生涯的終結，必須接受沒拿到外卡的遺憾，也能坦然面對。確保能參賽的唯一方法就是擁有相應的排名，我知道自己沒有直接進入正賽，所以希望能拿到外卡，但也知道永遠無法保證，沒拿到外卡對我來說並不是什麼大問題，只是很遺憾沒能和紐約以及美網告別。」

瓦林卡在瑞士收到通知，因原本拿到外卡的地主選手基普森（Patrick Kypson）傷退，美網決定將這張外卡頒給他，「那時我在瑞士山區，當然很開心，趕緊安排回去的行程。」

瓦林卡告別戰第一場將遭遇曾打進溫布頓決賽的義大利 好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini），若能闖關第二輪，假想敵就是同期名將、塞爾維亞前球王約克維奇（Novak Djokovic）。