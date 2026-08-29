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美網／大滿貫最後一舞止步會外賽 錦織圭坦言：沒能有最好發揮

記者曾思儒／即時報導
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日本「網球王子」錦織圭。（美聯社）
日本「網球王子」錦織圭。（美聯社）

世界排名最高曾到世界第4的日本「網球王子」錦織圭，今年4月宣布本季結束高掛球鞋，美網成他生涯最後一場大滿貫，他會外雖連過兩關，但最終輪面對同胞坂本憐沒能再進一步，以4：6、6：7（3：7）止步，「最後一舞」無緣會內賽。

36歲的錦織圭坦言，沒能發揮最佳表現，「我確信他比我壓力更大，今天這場比賽我一點壓力都沒有。能和坂本憐交手我非常興奮，我們認識很久了，我們在IMG一起訓練過很多次。」

20歲的坂本憐目前世界排名157，錦織圭讚同胞今天的球速和強勢發球都打亂自己節奏，不過結果雖非自己的理想方式，但也有點世代傳承的味道。

近年雖因傷所苦沒能再有代表作，錦織圭12年前成為第一位打進大滿貫男單決賽的亞洲選手，正是在美網，當年他4強賽更以四盤力退塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic），可惜最終戰敗給克羅埃西亞好手希利奇（Marin Cilic），無緣再締造新猷。

雖將從選手身份退役，錦織圭希望能幫助日本甚至亞洲的網球發展，他提到自己之後就沒能出現世界排名前20或前30的亞洲選手，「這讓我有點憂心，但你有看到很多中國選手可以躋身世界前20、世界前10，我希望坂本憐也能成為出色的球員。」

精華 FAQ

  • 錦織圭在美網會外賽連過兩關後，最終輪以4：6、6：7（3：7）輸給同胞坂本憐，無緣晉級會內賽，也結束了生涯最後一場大滿貫比賽。

  • 他表示自己沒有發揮出最佳表現，也認為坂本憐的球速與強勢發球打亂了自己的節奏；不過他對能與熟識多年的對手交手感到很興奮。

  • 錦織圭希望能幫助日本甚至亞洲網球發展，並提到近年亞洲缺少世界前20、前30球員，因此期待坂本憐等後輩能持續進步、成為出色選手。

約克維奇 日本

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