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費德勒入選網球名人堂 盤點另類數據：我戴過超過5000條頭帶

費德勒入選網球名人堂 盤點另類數據：我戴過超過5000條頭帶

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費德勒8月29日正式入選國際網球名人堂後，在台上向現場致意。(路透)
費德勒8月29日正式入選國際網球名人堂後，在台上向現場致意。(路透)

瑞士網壇傳奇費德勒（Roger Federer）29日正式入選國際網球名人堂，妻子米爾卡（Mirka Federer）親自上台介紹這位擁有103座巡迴賽單打冠軍的丈夫。米爾卡回憶兩人26年的感情與共同旅程，更透露當年懷孕時，她告訴費德勒自己可能無法再跟著他四處旅行，沒想到費德勒當場表示：「那我也不打了。」

費德勒上台典禮致詞時數度哽咽落淚，形容正式進入網壇名人殿堂是「我人生最大的榮耀之一」。

談到職業生涯，他沒有只提20座大滿貫或登上世界第1的周數，反而幽默盤點「另類數據」。

費德勒透露，從1998年開始征戰職業網壇，到2022年退休期間，自己戴過超過5000條頭帶，此外，他估計自己穿過超過7000雙襪子，「可能是大多數對手的兩倍，因為我會穿兩雙。」

費德勒2022年正式退休，他在名人堂典禮上表示，這段旅程「令人難以置信」，而國際網球名人堂讓他有機會回顧過去，也能展望未來。他說：「正如你們所看到的，我仍在寫給網球的情書。」

「我作為球員的時光已經結束，但網球永遠會位於我最在乎的一切交會點：我的家庭、我們的友誼、過去40年，以及我們正在打造的未來。」費德勒最後感性表示：「網球對我來說，是這一切的起點。」

前網球名將費德勒與妻子米爾卡一同出席國際網球名人堂入選典禮。（路透）
前網球名將費德勒與妻子米爾卡一同出席國際網球名人堂入選典禮。（路透）

此外，費德勒的妻子米爾卡在名人堂入選儀式上，透露兩人交往時，費德勒甚至還沒拿下任何ATP巡迴賽冠軍。她特別強調：「0座。」現場笑聲不斷。兩人此後相伴26年，米爾卡說：「我們一起走過了一段很長的旅程。」

她也分享費德勒職業生涯早期的趣事。當時她曾親自幫費德勒在比賽前熱身，羅迪克（Andy Roddick）甚至曾在辛辛納提決賽後開玩笑說：「我真不敢相信，我竟然輸給一個由女朋友幫他熱身的傢伙！」當天羅迪克也坐在現場，米爾卡說：「我還記得。我們每次談到這件事，都還是會笑。」

不過，米爾卡演講大部分時間談的並不是「費德勒」這名網球巨星，而是丈夫作為家人的一面。兩人育有兩對雙胞胎，米爾卡透露，當自己懷上女兒時，曾告訴費德勒，自己可能無法再繼續陪他到處旅行，費德勒隨即表示自己也不會再打球。

米爾卡說：「他不是在戲劇化，他是認真的。這就是羅傑，他把家人放在第一位。」

演講最後，米爾卡最後深情介紹丈夫：「今晚，我很榮幸介紹我的丈夫、我最好的朋友，以及國際網球名人堂最新成員。」

精華 FAQ

  • 費德勒在典禮上數度哽咽，形容入選名人堂是人生最大的榮耀之一，並回顧自己從1998年到2022年的職業旅程，強調這段網球生涯令人難以置信。

  • 費德勒沒有只談20座大滿貫，而是提到自己生涯中戴過超過5000條頭帶，估計也穿過超過7000雙襪子，甚至笑稱自己可能比多數對手多穿一雙。

  • 米爾卡表示，當她懷孕後告訴費德勒可能無法再隨行旅行時，他立刻回應自己也不打了，顯示他把家人放在第一位，並以26年相伴證明這份承諾。

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