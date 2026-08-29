我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沃爾瑪撿到30元 喬州男1舉動 遭警方公布畫面協尋

好市多買的菊花熬過寒冬成功復花 華人分享3個越冬關鍵

約克維奇第20度征戰美網 有望在4強碰上阿爾卡拉斯

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
約克維奇8月15日在辛辛那提網球公開賽。(路透)
約克維奇8月15日在辛辛那提網球公開賽。(路透)

39歲的約克維奇（Novak Djokovic）將第20度踏上美國網球公開賽舞台，這位4屆美網冠軍今年再度向紐約冠軍發起挑戰，目標不僅是生涯第5座美網冠軍，也將力拚創紀錄的第25座大滿貫男單冠軍。

ATP官網報導，約克維奇2005年首次參加美網，當時年僅18歲，首輪就與法國名將孟菲爾斯（Gael Monfils）鏖戰5盤，歷經4小時2分鐘才勝出。20年後，2人依舊活躍在網壇，約克維奇也感嘆時光飛逝。

談到第20度參賽，約克維奇表示：「我對此感到非常自豪。」他說，年輕時就希望能擁有漫長職業生涯，爭取更多大滿貫機會，同時保持健康，盡可能多年維持競爭力。

約克維奇指出，2005年參賽的球員如今仍在征戰的已不多，他記得當年還有瑞士名將瓦林卡（Stan Wawrinka）、孟菲爾斯及克羅埃西亞名將契利奇（Marin Cilic）。「我第一次參加美網就是對上孟菲爾斯，打了5盤，而20年後，我們兩人仍在努力，代表著老一代球員。」

雖然年紀與生涯階段已不同，約克維奇在大滿貫賽場仍具備深度競爭力。今年1月，他打進澳洲網球公開賽決賽，上月又闖進溫布頓網球錦標賽4強。不過，近期狀態也出現考驗，他2週前在辛辛那提網球公開賽首戰意外3盤不敵阿根廷選手蒂蘭特（Thiago Agustin Tirante）。

約克維奇沒有過度糾結失利，反而利用提早出局多出的時間備戰美網。他表示：「老實說，我不喜歡在任何地方早早輸球，但這讓我有時間以最適合的方式準備美網。」他透露，自己幾乎有兩個星期的時間訓練，讓身體與心理調整至最佳狀態。

約克維奇首輪將迎戰另一名阿根廷球員納沃內（Mariano Navone），兩人過去從未在ATP官方對戰紀錄中交手。約克維奇目前在美網累積95勝15敗，最近一次大滿貫冠軍正是在紐約取得。2023年，他以36歲之齡擊敗梅德韋傑夫（Daniil Medvedev），成為美網史上最年長男單冠軍。

今年美網籤表中，約克維奇與衛冕冠軍阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）同處上半區，若一路晉級，兩人可能在4強碰頭。不過在展望後段賽事前，約克維奇得先跨過自己口中的「第一道難關」——首輪及前幾輪比賽。

精華 FAQ

  • 他一方面要爭取生涯第5座美網冠軍，另一方面也要挑戰創紀錄的第25座大滿貫男單冠軍，這兩個目標都具歷史意義。

  • 他認為自己年輕時就希望擁有長久職業生涯，能持續爭取大滿貫機會並保持健康，如今仍在頂尖賽場競爭，讓他特別有成就感。

  • 他首輪先碰阿根廷的納沃內，若持續晉級，可能在4強遇上衛冕冠軍阿爾卡拉斯；不過他強調，首輪與前幾輪才是最重要的第一道難關。

約克維奇 阿爾卡拉斯 澳洲

上一則

美網／鄭欽文晉級女單正賽：希望保持強勁勢頭

延伸閱讀

約克維奇不敵酷暑雙膝跪地 申請醫療 辛辛那提網賽遭逆轉

約克維奇不敵酷暑雙膝跪地 申請醫療 辛辛那提網賽遭逆轉
美網／樂觀看約克維奇挑戰25座大滿貫 費德勒：參賽就有機會

美網／樂觀看約克維奇挑戰25座大滿貫 費德勒：參賽就有機會
辛辛那提網賽／約克維奇身體出狀況 首戰爆冷出局

辛辛那提網賽／約克維奇身體出狀況 首戰爆冷出局
美網／夢幻搭檔出局 小威、阿爾卡拉斯混雙止步8強

美網／夢幻搭檔出局 小威、阿爾卡拉斯混雙止步8強

熱門新聞

挪威足球巨星哈蘭德(Erling Haaland)在他效力的英格蘭足球超級聯賽曼城隊本季開幕戰前剪掉了標誌性飄逸長髮，以俐落金色短髮造型亮相。(歐新社)

哈蘭德剪掉飄逸長髮 俐落造型迎戰曼城新球季

2026-08-23 12:05
莎芭蓮卡與約克維奇周二在混合雙打首輪以1-4、4-2、（2-10）不敵斯尼科娃（Katerina Siniakova）與帕特恩（Henry Patten）。（路透）

莎芭蓮卡聯手約克維奇也難敵對手 美網混雙首輪出局

2026-08-25 17:02
哈蘭德在新賽季登場並秀出新髮型。(美聯社)

哈蘭德拍剪髮全紀錄 女友快哭了：早上醒來會想這是誰

2026-08-23 16:00
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯25日在美網混雙賽出戰。(路透)

美網／辛納傷退、男單奪冠賠率洗牌 女單群雄割據、天才少女聲勢看漲

2026-08-28 00:30
美加墨世界盃決賽結束後，阿根廷隊帕雷德斯（5號）毆打西班牙隊加維（9號）。（美聯社檔案照）

FIFA重罰阿根廷隊 禁賽、罰款、主場觀眾減半…他最慘

2026-08-21 13:21
日本花式滑冰黃金組合「璃來龍」三浦璃來、木原龍一宣布訂婚，消息一出瞬間引爆粉絲狂歡。(路透)

「璃來龍」訂婚炸翻粉絲 網友齊聲祝福：終於等到了

2026-08-23 14:40

超人氣

更多 >
她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點

她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點
銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處
景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」

景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」
「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲

「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲
「青簪行」女一差點不是楊紫？ 景甜爆當年曾爭角 「片酬隨劇方開」

「青簪行」女一差點不是楊紫？ 景甜爆當年曾爭角 「片酬隨劇方開」