約克維奇第20度征戰美網 有望在4強碰上阿爾卡拉斯

約克維奇8月15日在辛辛那提網球公開賽。(路透)

39歲的約克維奇 （Novak Djokovic）將第20度踏上美國網球公開賽舞台，這位4屆美網冠軍今年再度向紐約冠軍發起挑戰，目標不僅是生涯第5座美網冠軍，也將力拚創紀錄的第25座大滿貫男單冠軍。

ATP官網報導，約克維奇2005年首次參加美網，當時年僅18歲，首輪就與法國名將孟菲爾斯（Gael Monfils）鏖戰5盤，歷經4小時2分鐘才勝出。20年後，2人依舊活躍在網壇，約克維奇也感嘆時光飛逝。

談到第20度參賽，約克維奇表示：「我對此感到非常自豪。」他說，年輕時就希望能擁有漫長職業生涯，爭取更多大滿貫機會，同時保持健康，盡可能多年維持競爭力。

約克維奇指出，2005年參賽的球員如今仍在征戰的已不多，他記得當年還有瑞士名將瓦林卡（Stan Wawrinka）、孟菲爾斯及克羅埃西亞名將契利奇（Marin Cilic）。「我第一次參加美網就是對上孟菲爾斯，打了5盤，而20年後，我們兩人仍在努力，代表著老一代球員。」

雖然年紀與生涯階段已不同，約克維奇在大滿貫賽場仍具備深度競爭力。今年1月，他打進澳洲 網球公開賽決賽，上月又闖進溫布頓網球錦標賽4強。不過，近期狀態也出現考驗，他2週前在辛辛那提網球公開賽首戰意外3盤不敵阿根廷選手蒂蘭特（Thiago Agustin Tirante）。

約克維奇沒有過度糾結失利，反而利用提早出局多出的時間備戰美網。他表示：「老實說，我不喜歡在任何地方早早輸球，但這讓我有時間以最適合的方式準備美網。」他透露，自己幾乎有兩個星期的時間訓練，讓身體與心理調整至最佳狀態。

約克維奇首輪將迎戰另一名阿根廷球員納沃內（Mariano Navone），兩人過去從未在ATP官方對戰紀錄中交手。約克維奇目前在美網累積95勝15敗，最近一次大滿貫冠軍正是在紐約取得。2023年，他以36歲之齡擊敗梅德韋傑夫（Daniil Medvedev），成為美網史上最年長男單冠軍。

今年美網籤表中，約克維奇與衛冕冠軍阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）同處上半區，若一路晉級，兩人可能在4強碰頭。不過在展望後段賽事前，約克維奇得先跨過自己口中的「第一道難關」——首輪及前幾輪比賽。