美網／鄭欽文晉級女單正賽：希望保持強勁勢頭

中國選手鄭欽文在比賽中。（新華社資料照片）

28日進行的2026年美國網球公開賽女單資格賽決勝輪比賽中，巴黎奧運 金牌、中國選手鄭欽文 以2：1擊敗俄羅斯選手普里丹金娜，晉級美網女單正賽。

這是鄭欽文和普里丹金娜職業生涯的首次交手，後者在今年法網 首次打進大滿貫單打正賽。本場比賽原本應在當地時間27日決出勝負。第一盤，雙方戰至4：4後，鄭欽文成功兌現破發點，並順勢拿下發球勝盤局，以6：4先下一城。第二盤，普里丹金娜率先破發，以5：2領先後，受雨水影響，比賽被推遲至28日繼續進行。

當天比賽恢復後，雙方各自保發，普里丹金娜以6：3將大比分扳平。決勝盤，鄭欽文狀態火熱，保住了自己的全部發球局，並連續破掉對手的三個發球局，以6：0拿下決勝盤，最終以大比分2：1獲勝，拿到美網女單正賽的入場券。

這將是鄭欽文第四次參加美網女單正賽，她在2023年和2024年兩次打進該賽事八強。2025年，鄭欽文因傷退出美網。

鄭欽文賽後表示，自己從資格賽第二輪起就帶病上場，能贏下比賽很艱難也很激動。談及對正賽的期待，她希望能在每場比賽把過程做好，保持強勁的勢頭，展現競技精神。女單正賽首輪，鄭欽文的對手是首次亮相大滿貫賽場、16歲的俄羅斯新星柳托娃。