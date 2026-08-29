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美網／鄭欽文晉級女單正賽：希望保持強勁勢頭

中新社／紐約28日電
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中國選手鄭欽文在比賽中。（新華社資料照片）
中國選手鄭欽文在比賽中。（新華社資料照片）

28日進行的2026年美國網球公開賽女單資格賽決勝輪比賽中，巴黎奧運金牌、中國選手鄭欽文以2：1擊敗俄羅斯選手普里丹金娜，晉級美網女單正賽。

這是鄭欽文和普里丹金娜職業生涯的首次交手，後者在今年法網首次打進大滿貫單打正賽。本場比賽原本應在當地時間27日決出勝負。第一盤，雙方戰至4：4後，鄭欽文成功兌現破發點，並順勢拿下發球勝盤局，以6：4先下一城。第二盤，普里丹金娜率先破發，以5：2領先後，受雨水影響，比賽被推遲至28日繼續進行。

當天比賽恢復後，雙方各自保發，普里丹金娜以6：3將大比分扳平。決勝盤，鄭欽文狀態火熱，保住了自己的全部發球局，並連續破掉對手的三個發球局，以6：0拿下決勝盤，最終以大比分2：1獲勝，拿到美網女單正賽的入場券。 

這將是鄭欽文第四次參加美網女單正賽，她在2023年和2024年兩次打進該賽事八強。2025年，鄭欽文因傷退出美網。

鄭欽文賽後表示，自己從資格賽第二輪起就帶病上場，能贏下比賽很艱難也很激動。談及對正賽的期待，她希望能在每場比賽把過程做好，保持強勁的勢頭，展現競技精神。女單正賽首輪，鄭欽文的對手是首次亮相大滿貫賽場、16歲的俄羅斯新星柳托娃。 

精華 FAQ

  • 她在資格賽決勝輪以2：1擊敗俄羅斯選手普里丹金娜，先拿首盤後又在決勝盤火力全開，最終順利取得正賽入場券。

  • 比賽在第二盤時因雨中斷，當時普里丹金娜以5：2領先；恢復後她先以6：3扳平，但鄭欽文在決勝盤以6：0強勢收尾。

  • 這將是她第4次參加美網正賽，曾在2023年、2024年兩度闖進8強。她賽後表示帶病作戰很艱難，盼每場都做好過程並保持勢頭。

鄭欽文 巴黎奧運 法網

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