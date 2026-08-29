美網賽場飄「大麻味」英國選手問：這是正常嗎？

英國女將包特（Katie Boulter）6月於溫網。(歐新社)

美網賽場又傳出「大麻 味」干擾選手的問題。英國網球女將包特（Katie Boulter）近日表示，紐約法拉盛 草地公園附近飄來的大麻氣味會飄進美網部分室外球場，令選手難以專心；英國女將瓊斯（Fran Jones）也透露，去年首度遇上時還忍不住詢問：「這是正常的嗎？」美國網球協會則表示，雖然無法控制場館外發生的事情，但將持續保持警覺。

ESPN報導，紐約州 已允許成年人合法使用大麻，雖然美網主辦場地比莉珍金國家網球中心內禁止吸食，但鄰近的法拉盛草地公園仍不時有大麻氣味飄進部分室外球場。

包特表示：「是的，我確實聞過。你走到練習場，或是公園旁邊的球場，就會經常聞到。」

她坦言自己並不喜歡這種氣味，「我知道很多選手都曾抱怨某些特定球場。我以前曾在其中一座球場比賽，比賽進行時就聞到了。這不是我想在比賽中途聞到的味道。」

包特說，選手在場上需要高度集中，「我正在努力專注，結果它顯然會讓你出戲，而你真的不希望這樣。你不需要任何干擾，所以我真的不是很喜歡。」

瓊斯則回憶，自己去年首輪比賽時就曾拿這件事開玩笑。她說：「我當時在體育場裡，比賽場地就在公園旁邊，我問旁邊的人：『這是正常的嗎？』」

對方回答「是」，瓊斯隨即笑說：「『難怪我打得這麼好。』」她也表示，今年若再遇到類似情況，自己會提醒自己：「不，專心、專心！」

同樣從資格賽晉級會內賽的英國女將達特（Harriet Dart）則認為，這就是紐約的日常，「我的意思是，這是紐約，就是紐約。我覺得你走到哪裡，到處都是，不是嗎？就是這樣，對每個人都一樣。」

美國網球協會聲明表示：「雖然我們無法控制美國網球協會比莉珍金國家網球中心場地外發生的事情，但我們仍持續保持警覺，並維持相關管理。」