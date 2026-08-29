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美網／別當伸手牌了 高芙不滿：久沒聯絡親友「一開口要8張門票」

世界新聞網／輯
美國網球選手高芙8月28日出席記者會。(路透)
美國網球選手高芙8月28日出席記者會。(路透)

美國網球名將高芙（Coco Gauff）母親坎迪（Candi Gauff）日前在社群平台發文，公開拒絕親友索取美網門票，引發討論。高芙28日表示，雖然看到母親的貼文時感到意外，但完全支持母親的做法，直言這項聲明「確實有必要」，因為許多年未聯絡的親友，平時不聞不問，一到美網期間就突然出現，甚至開口就要求8張門票。

高芙剛奪下辛辛納提公開賽冠軍，她的母親在Instagram上分享她手捧冠軍獎盃的照片，同時向親友明確說明美網門票的問題。

坎迪在貼文中寫道：「很遺憾，我無法幫你弄到門票。請自行安排購票。」她還特別提醒：「附帶說明，永遠不要要求超過兩張門票。Coco現在長大了，她也有自己的朋友，需要用門票招待來看比賽的朋友。感謝大家一直以來的支持。」

美聯社報導，高芙28日談到母親的貼文時說：「老實說，這確實有必要，而且是針對一些家人和朋友。有些人會突然冒出來。你已經好幾年沒跟某個人說過話了，他們不會跟你說『恭喜』，也不會說『生日快樂』，什麼都沒有。然後他們突然說：『喔，我在紐約，我可以拿8張你比賽包廂的門票嗎？拜託？』」

現年22歲的高芙曾於2023年奪得美網女單冠軍，目前世界排名第4，本屆美網同樣以女單第4種子身分出賽。作為賽事最受矚目的美國選手之一，她經常在亞瑟・艾許球場（Arthur Ashe Stadium）出賽，每場比賽的門票都相當搶手。

高芙表示，父母與團隊其他成員通常會協助處理這類訊息，讓她避免受到額外干擾。她說：「我們會盡力照顧每個人，但有些要求，你會驚訝它們有多麼荒謬。我覺得我媽媽已經到了忍耐的臨界點，因為這種情況從我15歲開始就一直發生。他們真的是我的防護網，我很幸運，他們會盡量確保沒有人直接打電話或傳訊息給我，所以我其實不太會收到這些要求。」

高芙說，與其繼續應付遠房親戚或小學時代朋友突然索票，母親乾脆公開說明，「她想發那篇貼文，是因為她準備停止回覆這些人。至少現在他們知道原因了。」

精華 FAQ

  • 因為她常遇到平時毫無聯絡的人，在美網期間突然出現索取門票，甚至一開口就要很多張，因此決定直接公開說明，請對方自行購票。

  • 高芙起初感到意外，但她完全支持母親的做法，認為這項聲明確實有必要，尤其是針對那些多年不聯絡、卻突然來要票的家人和朋友。

  • 她認為這類要求相當荒謬，因為有些人多年不曾關心她，卻在比賽時突然要求8張包廂票；所幸父母與團隊會先幫她擋下這些訊息。

辛納

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