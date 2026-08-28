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美網／隔4個半月再戰男單 阿爾卡拉斯稱狀態百分之百恢復

記者劉肇育／即時報導
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阿爾卡拉斯。（路透）
阿爾卡拉斯。（路透）

西班牙網球名將「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今年以衛冕者姿態登陸美網，但在經歷4月巴塞隆納公開賽的手腕傷勢、被迫相繼缺席法網與溫網後，這項年度最後一檔大滿貫將是他暌違數月的單打首秀，即便僅在混雙賽事與小威廉絲（Serena Williams）短暫搭檔熱身，阿爾卡拉斯依然給足球迷定心丸，強調自己已百份之百復原，首戰將毫無保留全力出擊。

談及復出心境，大會第2種子阿爾卡拉斯展現一貫的強悍心態，表示醫療團隊已確認傷勢無礙，「我必須信任我的團隊，他們說一切都好，我就只管發揮100%的力量。經過這段時間的訓練，我正試著甩開對受傷的恐懼，讓比賽節奏回歸正常。」

面對外界關心傷勢是否迫使他調整打法，這位七座大滿貫得主斬釘截鐵表示，球迷熟悉的「Carlitos style」絕不改款，「我沒有改變任何技術、移動方式或是比賽風格，我只想做回原本的自己。」他更坦言，這段養傷期讓他獲得新的領悟，意識到最大的考驗往往來自心態而非身體。

阿爾卡拉斯美網首輪將遭遇世界排名98的俄羅斯選手薩菲烏林（Roman Safiullin），兩人生涯兩度交手各下一城，雖然薩菲烏林曾於2023年巴黎大師賽冷門爆種，但阿爾卡拉斯隨後在2024年巴黎奧運復仇成功。面對昔日對手，阿爾卡拉斯坦言需要透過實戰找回賽場感覺，但他非常有信心能在紐約再次展現衛冕者的宰制力。

精華 FAQ

  • 他因4月巴塞隆納公開賽手腕受傷，接連缺席法網與溫網後，這次才迎來暌違4個半月的男單首秀，因此健康與狀態恢復程度成為焦點。

  • 他表示醫療團隊已確認傷勢無礙，自己已百分之百恢復，會信任團隊並全力發揮，也正在克服對再度受傷的恐懼，讓比賽節奏回到正常。

  • 他首輪將對上世界排名98的俄羅斯選手薩菲烏林，雙方生涯各勝1場。阿爾卡拉斯雖需透過實戰找手感，但仍相信能在紐約展現衛冕者實力。

法網 俄羅斯 阿爾卡拉斯

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