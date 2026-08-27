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美網／籤表出爐阿爾卡拉斯衛冕首戰就遇強敵 威廉絲姊妹對決差一步

記者劉肇育／即時報導
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阿爾卡拉斯(左)和小威廉絲。(路透)
阿爾卡拉斯(左)和小威廉絲。(路透)

年度最後一項大滿貫美網籤表於今天正式出爐，作為男子單打衛冕冠軍，大會第2種子西班牙好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）將在首輪迎戰俄羅斯好手薩菲烏林（Roman Safiullin），開啟他的衛冕之旅；而女單簽表原本有機會上演大威廉絲（Venus Williams）與小威廉絲（Serena Williams）的「威廉絲姊妹鬩牆」，可惜最終隨著小威僅出戰雙打而告吹。

阿爾卡拉斯因右手腕傷勢連帶缺席今年法網與溫網，自今年4月以來未曾參加過任何單打賽事，雖然他在混雙賽事與小威搭檔復出，但狀態略顯生疏。單打首輪對手薩菲烏林並不好惹，不僅在溫網一路闖進第四輪，過去兩人交手各拿1勝，薩菲烏林曾於2023年巴黎名人賽擊敗過阿爾卡拉斯。

男單方面，由於辛納（Jannik Sinner）因膝傷退賽，法網冠軍澤瑞夫（Alexander Zverev）升至頭號種子，首輪將對決義大利好手索內戈（Lorenzo Sonego）。男單其他焦點對決，第10種子菲斯（Arthur Fils）將硬碰昔日世界第3的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）；迎來生涯大滿貫告別戰的瓦文卡（Stan Wawrinka），則再度於首輪強碰貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）。

女單部分，46歲的大威廉絲獲得外卡參賽，原先外界期盼小威廉絲重返單打賽場實現姊妹對決，但小威最終選擇僅參加雙打。該張外卡最終由2020年澳網冠軍珂寧（Sofia Kenin）獲得，巧合的是，大威與珂寧正好在首輪碰頭。衛冕者莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）則將以頭號種子身分出戰歐索里奧（Camila Osorio）。

精華 FAQ

  • 作為男單衛冕冠軍的阿爾卡拉斯，首輪將迎戰俄羅斯好手薩菲烏林。兩人過去交手各拿1勝，而薩菲烏林近況不差，曾在溫網闖進第4輪。

  • 因為46歲的大威雖獲外卡參賽，但小威最終沒有報名單打，只參加雙打賽事，因此外界期待的「威廉絲姊妹鬩牆」未能在本屆美網成真。

  • 男單方面，辛納退賽後澤瑞夫升為頭號種子，首輪對索內戈；菲斯將戰西西帕斯，瓦文卡則迎來大滿貫告別戰。女單方面，莎芭蓮卡以頭號種子出戰。

俄羅斯 義大利 阿爾卡拉斯

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