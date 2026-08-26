美網／瓦林卡拿到外卡了 3座大滿貫冠軍獲紐約告別戰機會

瓦林卡7月14日出席在瑞士網球公開賽。（歐新社）

瑞士 網球名將、2016年美網男單冠軍瓦林卡（Stan Wawrinka）原以為今年無緣出戰美網，沒想到才剛在社群發布疑似告別紐約的貼文後，隔天峰迴路轉，美國網球協會（USTA）臨時釋出外卡，讓他確定能在退休前再獲參賽機會。

ESPN報導，41歲的瓦林卡因世界排名不足，無法直接取得美網會內賽資格。USTA原本將最後一張外卡給予世界排名第115名的美國選手凱普森（Patrick Kypson），但凱普森因傷退賽，USTA隨即將名額轉給瓦林卡。

瓦林卡透過聲明表示：「我非常興奮能接受2026年美網外卡，期待再次在紐約球迷面前參賽。」

➤➤➤瓦林卡退休年感性發文「永遠感激紐約」

USTA日前未將外卡給予瓦林卡曾引發部分批評。這位三座大滿貫冠軍得主已計畫退休，外界一度認為，他最後一次征戰美網的機會沒了。瓦林卡而後在社群平台發文，寫下「謝謝紐約，謝謝美網」，並感謝多年來支持、鼓勵及相信他的每一位球迷，最後寫道：「永遠感激，永遠是紐約。」

回憶初次來到紐約，瓦林卡表示，自己來自瑞士一個小農村，當時「這座城市、噪音、活力、人群和燈光，一切都顯得太過龐大」。但多年來，紐約逐漸成為他最喜愛的城市之一。

他說：「我在這座城市經歷職業生涯中最強烈的一些情緒。那些對決、深夜、令人難以置信的氣氛，以及球迷的愛……這些記憶將永遠留在我心中。在不夜城紐約贏得美網，永遠會是我人生中最偉大的時刻之一。」