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小威、大威獲外卡 暌違4年「美網女雙」再出戰

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小威廉絲（左）與大威廉絲（右）8月17日在辛辛那提網賽。（美聯社）
小威廉絲（左）與大威廉絲（右）8月17日在辛辛那提網賽。（美聯社）

美國網壇姊妹花小威廉絲（Serena Williams）與大威廉絲（Venus Williams）將再度攜手出戰美國網球公開賽（US Open），大會8月26日宣布，2人獲得最後一刻的外卡資格，將參加2026年美網女子雙打賽事。這也是姊妹倆自2022年後再次在美網搭檔出賽。

美國網球協會（USTA）聲明：「小威廉絲與大威廉絲將獲得2026年美網女子雙打錦標賽外卡資格。」44歲的小威與46歲的大威曾2度贏得美網女雙冠軍，分別是在1999年與2009年；此外，2人也曾在其他3項大滿貫賽事合計奪下12座女雙冠軍。

姊妹倆原本計畫在今年溫網重返大滿貫女雙賽場，但小威參加單打賽事期間膝蓋受傷，最終被迫退出雙打。那場單打也是她自2022年後首次參加大滿貫賽事。

小威7月4日曾在Instagram發文，透露退出溫網女雙令她「心碎」，並表示：「再次回來參賽是一份禮物，而能再次與大威並肩作戰，對我而言意義重大。我已盡一切努力做好準備，但很遺憾，我的膝蓋還沒有準備好參賽。」

不過，姊妹倆隨後在8月17日的辛辛那提公開賽重新搭檔，這也是她們自2022年以來首度一起出賽。2人在首輪以敗北告終，不敵瑪塔・科斯秋克（Marta Kostyuk）與佩頓・斯特恩斯（Peyton Stearns）。

小威預計9月底迎來45歲生日，如今再獲美網外卡，將與大威再次站上大滿貫雙打舞台。

精華 FAQ

  • 美國網球協會宣布，姊妹倆獲得2026年美網女子雙打錦標賽外卡資格，因此得以在最後一刻獲准參賽，重返美網女雙舞台。

  • 小威與大威曾在1999年與2009年兩度奪得美網女雙冠軍，另外在其他3項大滿貫賽事中，合計再拿下12座女雙冠軍，戰績相當輝煌。

  • 她們8月17日在辛辛那提公開賽重新合體，但首輪就以敗北收場，不敵瑪塔・科斯秋克與佩頓・斯特恩斯；如今又獲美網外卡，將再次挑戰大滿貫雙打。

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