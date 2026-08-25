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美網／費德勒回來了 笑談25年前敗給阿格西：我根本沒有機會

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美網／費德勒回來了 笑談25年前敗給阿格西：我根本沒有機會

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費德勒結束表演賽後，向球迷揮手。（路透）
費德勒結束表演賽後，向球迷揮手。（路透）

美國網球名將、5屆美國公開賽冠軍費德勒（Roger Federer）25日晚間重返紐約阿瑟艾許球場，與長年對手兼好友、2003年美網冠軍羅迪克（Andy Roddick）進行表演賽。這場名為「An Icon Returns to New York」的活動吸引大批球迷進場，45歲的費德勒睽違多年再度站上這座他創造無數經典回憶的球場。

費德勒曾在2004年至2008年間連續5年贏得美網冠軍，生涯共拿下20座大滿貫金盃。當晚不少球迷戴著象徵費德勒的「RF」標誌帽子，迎接這位瑞士網壇傳奇回歸。

「很高興能回到紐約，」費德勒說，「我顯然對這座球場、這裡的球迷以及這座城市，都有非常美好的回憶。」

費德勒也回憶自己1998年首次造訪美網、參加青少年賽事並一路打進決賽。2001年，他首次登上阿瑟艾許球場中央球場，卻以直落3盤敗給美國名將阿格西（Andre Agassi）。

「他以6比1、6比2、6比4擊敗我，我根本沒有機會。我當時想，『好吧，沒那麼容易，也沒那麼快，羅傑。』但我直到現在仍會永遠記得這座中央球場。」費德勒說。

2005年，費德勒擊敗阿格西，首度在美網封王，並開啟連續5年奪冠的紀錄。

對於這次重返球場，羅迪克則將功勞歸給費德勒與現場球迷。這名即將迎來44歲生日的美國前球星說：「這一切都要歸功於羅傑。我們當然交手過很多次，他也贏了我很多次，但在職業生涯中，我們始終能維持一段友誼，一直到現在，也希望能永遠維持下去。羅傑開口邀請，我就只需要出現。」

美國網球名將羅迪克與費德勒擁抱致意。（路透）
美國網球名將羅迪克與費德勒擁抱致意。（路透）

精華 FAQ

  • 費德勒25日晚間重返紐約阿瑟艾許球場，參加名為「An Icon Returns to New York」的表演賽，對手是長年好友兼勁敵羅迪克，現場也吸引大量球迷到場支持。

  • 他提到2001年首次登上阿瑟艾許中央球場時，曾以6比1、6比2、6比4直落3盤敗給阿格西，直言自己「根本沒有機會」，但也因此永遠記住這座球場。

  • 羅迪克表示這一切都該歸功於費德勒與現場球迷，並強調兩人雖多次交手、費德勒也常獲勝，但職業生涯中始終維持友誼，自己只是接到邀請後前來出席。

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