美網不給外卡 瓦林卡退休年感性發文「永遠感激紐約」

瑞士網球名將瓦林卡2016年在美網。（美聯社）

瑞士 網球名將瓦林卡（Stan Wawrinka）25日向紐約與美網公開賽致謝。41歲的瓦林卡曾是2016年美網冠軍、擁有3座大滿貫冠軍，因世界排名不足，無法直接取得會內賽資格；美國網球協會（USTA）也未給予外卡，讓他無緣在退休 前最後一季參加美網。

ESPN報導，瓦林卡在社群媒體 發文，並附上自由女神像與網球拍表情符號：「謝謝你，紐約；謝謝你，美網。謝謝每一位多年來支持我、推動我、相信我，並與我共同分享這些情感的球迷。永遠感激。永遠屬於紐約。」

瓦林卡2016年拿下美網冠軍後，未能成功衛冕。2017年，他因接受2次膝部手術缺席美網；2021年又接受2次腳部手術。他職業生涯最高世界排名曾達第3名，並曾與費德勒（Roger Federer）搭檔，贏得2008年北京奧運男子雙打金牌。

USTA日前將最後一張美網外卡頒給世界排名第115、地主美國球員凱普森（Patrick Kypson），而非瓦林卡，引發部分批評。瓦林卡也沒有報名美網會外賽，因此失去晉級會內賽的最後機會。

不過，瓦林卡沒有表達不滿，反而在長文中回憶與紐約的深厚緣分。他寫道，自己初次從瑞士一座小型農村來到紐約時，「一切都感覺太巨大」，包括城市、噪音、能量、人群與燈光；但一年又一年，紐約逐漸成為他「世界上最喜歡的地方之一」。

「這座城市挑戰我、推動我，也激發出很少有地方能帶給我的一面。」瓦林卡表示，他在紐約經歷職業生涯中最強烈的情緒，包括激戰、深夜、令人難忘的氣氛，以及球迷的熱愛，這些都將成為永遠留在心中的回憶。

他最後寫道：「在這座不夜城贏得美網，永遠會是我人生中最偉大的時刻之一。」