美網／夢幻搭檔出局 小威、阿爾卡拉斯混雙止步8強

西班牙網球名將阿爾卡拉斯（左）與美國網球名將小威廉絲25日在混雙場上交談。（美聯社）

美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）暌違4年重返美國網球公開賽，與「西班牙小蠻牛」阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）搭檔混合雙打，首戰獲勝後，25日在8強賽以4：5（4）、1：4不敵本契奇（Belinda Bencic）與科博利（Flavio Cobolli），止步8強。

這對合計擁有8座美網單打冠軍的星光組合，短暫掀起的全場歡呼與懷舊氣氛也隨之告終。

ESPN報導，小威與阿爾卡拉斯25日首輪先以3：5、1：4擊敗羅莉芙（Erin Routliffe）與格拉斯普爾（Lloyd Glasspool），現場球迷在亞瑟・艾許球場不斷為兩人加油。這也是小威自2022年後首次在法拉盛球場出賽，她賽後說：「我從沒想過自己會回到這座球場。我從沒想過這會發生。」

現年44歲的小威曾在1998年贏得美網混雙冠軍，今年復出雖然沒有參加女單，但比賽中仍打出不少巔峰時期的招牌球路。至於23歲的阿爾卡拉斯則是衛冕男單冠軍、目前世界排名第3，因右手腕傷勢缺席法網與溫網，這場比賽是他自4月14日以來首次參加正式競賽。

阿爾卡拉斯坦言自己開賽時相當緊張，「大家應該都看到了，我第一個球就雙誤。我真的、真的很緊張。我已經離開賽場4個月了……我幾乎忘了那是什麼感覺。」他當天右手仍戴著護腕。

下午的第二輪，現場球迷則高喊「加油，卡洛斯！」以及「加油，塞雷娜！」為這對組合助威。不過，本契奇與科博利隨後逐漸掌握局面，先在首盤搶七中勝出，第2盤更完全壓制對手。

本契奇賽後仍對與這對超級明星交手感到不可思議，她說：「我不知道自己怎麼會站在這座球場上，對上卡洛斯和塞雷娜。能夠和他們比賽是一種榮幸。」科博利賽前也曾形容對手是「網壇女王與當今王者」，並坦言面對如此重量級的對手，自己難免感到緊張。

今年美網混雙新賽制前3輪採4局制，4：4後進行搶七，第3盤則以10分制搶七決勝；只有25日晚間舉行的決賽恢復傳統6局制。新混雙賽制第2年推出，冠軍獎金為100萬美元，目的在吸引更多頂尖球員參賽。