我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普再收緊入境美國 全球移民簽證申請暫停

ICE機場執法力度強 律師：這類人先別飛

美網／夢幻搭檔出局 小威、阿爾卡拉斯混雙止步8強

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
西班牙網球名將阿爾卡拉斯（左）與美國網球名將小威廉絲25日在混雙場上交談。（美聯...
西班牙網球名將阿爾卡拉斯（左）與美國網球名將小威廉絲25日在混雙場上交談。（美聯社）

美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）暌違4年重返美國網球公開賽，與「西班牙小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）搭檔混合雙打，首戰獲勝後，25日在8強賽以4：5（4）、1：4不敵本契奇（Belinda Bencic）與科博利（Flavio Cobolli），止步8強。

這對合計擁有8座美網單打冠軍的星光組合，短暫掀起的全場歡呼與懷舊氣氛也隨之告終。

ESPN報導，小威與阿爾卡拉斯25日首輪先以3：5、1：4擊敗羅莉芙（Erin Routliffe）與格拉斯普爾（Lloyd Glasspool），現場球迷在亞瑟・艾許球場不斷為兩人加油。這也是小威自2022年後首次在法拉盛球場出賽，她賽後說：「我從沒想過自己會回到這座球場。我從沒想過這會發生。」

現年44歲的小威曾在1998年贏得美網混雙冠軍，今年復出雖然沒有參加女單，但比賽中仍打出不少巔峰時期的招牌球路。至於23歲的阿爾卡拉斯則是衛冕男單冠軍、目前世界排名第3，因右手腕傷勢缺席法網與溫網，這場比賽是他自4月14日以來首次參加正式競賽。

阿爾卡拉斯坦言自己開賽時相當緊張，「大家應該都看到了，我第一個球就雙誤。我真的、真的很緊張。我已經離開賽場4個月了……我幾乎忘了那是什麼感覺。」他當天右手仍戴著護腕。

下午的第二輪，現場球迷則高喊「加油，卡洛斯！」以及「加油，塞雷娜！」為這對組合助威。不過，本契奇與科博利隨後逐漸掌握局面，先在首盤搶七中勝出，第2盤更完全壓制對手。

本契奇賽後仍對與這對超級明星交手感到不可思議，她說：「我不知道自己怎麼會站在這座球場上，對上卡洛斯和塞雷娜。能夠和他們比賽是一種榮幸。」科博利賽前也曾形容對手是「網壇女王與當今王者」，並坦言面對如此重量級的對手，自己難免感到緊張。

今年美網混雙新賽制前3輪採4局制，4：4後進行搶七，第3盤則以10分制搶七決勝；只有25日晚間舉行的決賽恢復傳統6局制。新混雙賽制第2年推出，冠軍獎金為100萬美元，目的在吸引更多頂尖球員參賽。

精華 FAQ

  • 兩人先在首輪擊敗羅莉芙與格拉斯普爾，但在8強賽以4：5（4）、1：4輸給本契奇與科博利，最終止步8強，未能繼續挺進後續輪次。

  • 因為小威是美網傳奇名將、阿爾卡拉斯則是現任男單強者，兩人合計握有8座美網單打冠軍，組隊出賽立刻引發全場歡呼與懷舊氛圍。

  • 今年混雙前3輪改為4局制，4：4後進入搶七，第3盤以10分制搶七決勝；只有25日晚間的決賽恢復傳統6局制，冠軍獎金則高達100萬美元。

阿爾卡拉斯

上一則

莎芭蓮卡聯手約克維奇也難敵對手 美網混雙首輪出局

下一則

NBA／36歲湯普森正式抵達熱火 到邁阿密先讚天氣：關節舒服多了

延伸閱讀

美網／小威、小蠻牛夢幻混雙 首混戰資格賽組合

美網／小威、小蠻牛夢幻混雙 首混戰資格賽組合
美網／小威廉絲聯手「小蠻牛」 組跨時代夢幻混雙搭檔

美網／小威廉絲聯手「小蠻牛」 組跨時代夢幻混雙搭檔
美網／腕傷復出挑戰連霸 阿爾卡拉斯透露是「困難的決定」

美網／腕傷復出挑戰連霸 阿爾卡拉斯透露是「困難的決定」
美網／爭混雙百萬冠軍獎金 11支參賽隊伍先出爐

美網／爭混雙百萬冠軍獎金 11支參賽隊伍先出爐

熱門新聞

美加墨世界盃決賽結束後，阿根廷隊帕雷德斯（5號）毆打西班牙隊加維（9號）。（美聯社檔案照）

FIFA重罰阿根廷隊 禁賽、罰款、主場觀眾減半…他最慘

2026-08-21 13:21
挪威足球巨星哈蘭德(Erling Haaland)在他效力的英格蘭足球超級聯賽曼城隊本季開幕戰前剪掉了標誌性飄逸長髮，以俐落金色短髮造型亮相。(歐新社)

哈蘭德剪掉飄逸長髮 俐落造型迎戰曼城新球季

2026-08-23 12:05
2026年7月19日美加墨世界盃決賽結束後，阿根廷隊帕雷德斯（5號）打倒西班牙隊加維（9號）。（美聯社檔案照）

國際足協重罰 阿根廷足協：將上訴

2026-08-21 14:34
哈蘭德在新賽季登場並秀出新髮型。(美聯社)

哈蘭德拍剪髮全紀錄 女友快哭了：早上醒來會想這是誰

2026-08-23 16:00
日本花式滑冰黃金組合「璃來龍」三浦璃來、木原龍一宣布訂婚，消息一出瞬間引爆粉絲狂歡。(路透)

「璃來龍」訂婚炸翻粉絲 網友齊聲祝福：終於等到了

2026-08-23 14:40
基爾喬斯檔案照。（路透）

網壇壞小子基爾喬斯古柯鹼陽性遭禁賽 坦承鑄下大錯

2026-08-19 14:16

超人氣

更多 >
很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」

很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」
中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛
國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國
國會女股神裴洛西出手了 砸約260萬元鎖定這檔AI概念股

國會女股神裴洛西出手了 砸約260萬元鎖定這檔AI概念股
趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清