網壇壞小子基爾喬斯古柯鹼陽性遭禁賽 坦承鑄下大錯
澳洲網壇「壞小子」基爾喬斯（Nick Kyrgios）被驗出古柯鹼呈陽性反應，遭到暫時禁賽，他今天在社群媒體上坦承自己鑄下「大錯」，向球迷、家人及贊助商致歉。
法新社報導，31歲的基爾喬斯在6月22日西班牙馬約卡（Mallorca）ATP賽事期間提供的樣本未通過禁藥檢測。
國際網球公正調查組織（ITIA）表示：「2026年7月17日，世界反禁藥組織（WADA）認可的實驗室確認檢出苯甲醯基愛哥寧（Benzoylecgonine），也就是古柯鹼代謝物。」
基爾喬斯隨後在社群媒體Instagram上寫道，「我犯下大錯」，並指自己承擔「全部責任」。
他表示：「我要向我的球迷、家人、贊助商以及所有身邊的人致歉。最重要的是，我要向那些關注我的孩子說聲對不起。」
「我知道這是什麼樣子的示範，也對自己感到非常失望。」
基爾喬斯擁有強勁發球與威力十足的底線抽球，生涯至今拿下7座ATP巡迴賽單打冠軍，2016年曾攀升至世界排名第13。
他的最佳表現莫過於2022年溫網，當年他闖進男單決賽，最終以4盤敗給塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）屈居亞軍。
基爾喬斯的情緒管理及傷病問題，掩蓋了他備受肯定的天賦。目前他世界排名下滑至第919名，近年罕有單打出賽紀錄。
他在6月22日西班牙馬約卡ATP賽事期間提交的樣本未通過禁藥檢測，後經WADA認可實驗室確認檢出古柯鹼代謝物苯甲醯基愛哥寧，因此被暫時禁賽。 他在Instagram上承認自己犯下大錯，表示會承擔全部責任，並向球迷、家人、贊助商以及所有關心他的人道歉，也特別向孩子們致歉。 他曾奪下7座ATP巡迴賽單打冠軍，2016年最高排名第13，並在2022年溫網闖進男單決賽；但近年受情緒與傷病影響，排名已跌至第919名。
精華 FAQ
他在6月22日西班牙馬約卡ATP賽事期間提交的樣本未通過禁藥檢測，後經WADA認可實驗室確認檢出古柯鹼代謝物苯甲醯基愛哥寧，因此被暫時禁賽。
他在Instagram上承認自己犯下大錯，表示會承擔全部責任，並向球迷、家人、贊助商以及所有關心他的人道歉，也特別向孩子們致歉。
他曾奪下7座ATP巡迴賽單打冠軍，2016年最高排名第13，並在2022年溫網闖進男單決賽；但近年受情緒與傷病影響，排名已跌至第919名。
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