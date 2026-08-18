美網／8張外卡公布7張 最後一席等小威廉絲點頭
年度壓軸大滿貫美網將在月底點燃戰火，美國網球協會（The United States Tennis Association）最新公告女單8張外卡中的7張，還有一張「待公布」，普遍認為是看傳奇女將小威廉絲（Serena Williams）能否參賽而定。
44歲的小威今年驚喜宣告復出，最初她只打女雙，直到溫布頓拿到女單外卡才重返單打賽程。溫布頓當時也是等到小威最後決定參賽，才宣布將最後一張外卡給這位美國傳奇女將。
握有23座大滿貫金盃的小威，溫布頓回歸第一場打滿三盤吞敗，但接續就因膝傷退出雙打賽程，沒能和姊姊大威廉絲（Venus Williams）合體，不過姊妹倆本周已經在辛辛那提女網賽合體，寫下2022年美網後首度合拍紀錄。
兩位傳奇女將辛辛那提雖吞敗，不過預期在「主場」美網會繼續合體，大威和另一位地主前大滿貫得主史蒂芬斯（Sloane Stephens）也都領到女單外卡。
美國網協今天也宣布男單8張外卡中的7張，包括即將退役的法國名將「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils）、兩屆NCAA冠軍鄭瑞等都能從會內直接打起。
男單還有一張外卡尚未確定，很可能會給本季已是「最後一舞」的瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka）。
因為美國網協尚未決定是否把最後1張外卡留給小威廉絲；外界普遍認為，官方要等她點頭確認參賽後才會正式宣布。 小威廉絲今年先宣布復出，原本只打女雙，之後是在溫布頓拿到女單外卡才重返單打賽程，當時外卡也是等她最後決定後才公布。 女單方面，大威廉絲與史蒂芬斯已獲外卡；男單方面則包括即將退役的孟非斯與兩屆NCAA冠軍鄭瑞等7人，另有1張尚未確定。
精華 FAQ
因為美國網協尚未決定是否把最後1張外卡留給小威廉絲；外界普遍認為，官方要等她點頭確認參賽後才會正式宣布。
小威廉絲今年先宣布復出，原本只打女雙，之後是在溫布頓拿到女單外卡才重返單打賽程，當時外卡也是等她最後決定後才公布。
女單方面，大威廉絲與史蒂芬斯已獲外卡；男單方面則包括即將退役的孟非斯與兩屆NCAA冠軍鄭瑞等7人，另有1張尚未確定。
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