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美網／爭混雙百萬冠軍獎金 11支參賽隊伍先出爐

記者曾思儒／即時報導
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白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（前）和塞爾維亞24座大滿貫得主約克維奇（後）攜手參...
白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（前）和塞爾維亞24座大滿貫得主約克維奇（後）攜手參加美網混雙。圖為兩人6月25日在溫布頓練習照。(美聯社)

美網去年將混雙改成16隊單淘汰的賽制，冠軍隊可獨得100萬美元，創新賽事獲得球迷進場支持，今年延續同樣賽制，美國網協今天先公布11支參賽隊伍，其中6隊依據世界排名直接進入，衛冕軍義大利組合艾拉妮（Sara Errani）／瓦瓦索里（Andrea Vavassori）、網壇「神鵰俠侶」史維托莉娜（Elina Svitolina）和孟非斯（Gael Monfils）和菲律賓話題新星艾亞拉（Alexandra Eala）／加拿大阿里辛（Felix Auger-Aliassime）則是拿到外卡。

參賽報名17日截止，單打排名總和最高的6對組合將自動獲得資格，女單白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）和塞爾維亞24座大滿貫得主約克維奇（Novak Djokovic）攜手就是以排名直接取得資格。

靠排名直接進入混雙16強的還有哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）／美國弗里茲（Taylor Fritz）、俄羅斯組合施奈德（Diana Shnaider）／梅德維夫（Daniil Medvedev）、去年奪下亞軍的波蘭斯威雅蒂（Iga Swiatek）／挪威魯德（Casper Ruud）、「瑞士公主接班人」班西琪（Belinda Bencic）／義大利科博利（Flavio Cobolli）和地主阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）／勒納．田（Learner Tien）。

今天公布的5組外卡，除了衛冕軍、夫妻檔和話題新星，還有加拿大費南德茲（Leylah Fernandez）／美國帝亞佛（Frances Tiafoe）以及地主湯森（Taylor Townsend）／德國澤瑞夫（Alexander Zverev）。

混雙首輪和8強賽將在25日舉行，4強和決賽26日登場，所有比賽都在主球場亞瑟艾許球場（Arthur Ashe Stadium）和路易斯阿姆斯壯球場（Louis Armstrong Stadium）舉行，並有轉播服務。

還有3支外卡隊伍尚未公告，最後2席將在24日舉行的8支隊伍資格賽產出。

精華 FAQ

  • 美網混雙延續去年改制後的16隊單淘汰賽制，冠軍隊可獨得100萬美元，因高額獎金與新賽制吸引球迷進場支持。

  • 美國網協先公布11隊名單，其中6隊依單打排名總和直接取得資格，包括莎芭蓮卡／約克維奇、芮芭奇娜／弗里茲等強檔組合。

  • 另外5隊中有外卡與資格賽名額，尚有3組外卡未公布，最後2席將由24日的8隊資格賽產生；比賽在25日、26日於亞瑟艾許與路易斯阿姆斯壯球場進行。

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