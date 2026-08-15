辛辛那提網賽／約克維奇身體出狀況 首戰爆冷出局

約克維奇坦言俄亥俄州的高溫、高濕天氣讓他身體不適。(路透)

生涯坐擁24座大滿貫的塞爾維亞名將約克維奇 （Novak Djokovic），今天辛辛那提名人賽卻意外落馬，他以6：2、4：4：6、4：6遭阿根廷 蒂蘭特（Thiago Agustin Tirante）逆轉，賽後坦言俄亥俄州 的高溫、高濕天氣讓他身體不適，「這對我不是一場愉快的比賽。」

39歲的約克維奇握有40座名人賽金盃，包括2018年、2020年和23年在辛辛那提登頂，今年也以第3種子身份參賽，不料首輪輪空直接從第二輪打起，相隔3年再參賽卻第一戰就落馬。

「關洗我的對手。」約克維奇大方恭賀世界排名50的蒂蘭特晉級，但也提到，當地的高溫和高濕度讓自己無法維持好狀態，他說：「這是過去幾年一直困擾我的一個健康問題，有很多問題，尤其在超濕炎熱的天氣下。」他表示已有預期天氣狀況對自己不利，但還有其他因素，像是緊張，讓情況變得更糟，這就是今天遇到的狀況。

年度壓軸大滿貫美網將在月底登場，辛辛那提名人賽也是美網前的重要熱身賽，小約首戰出局讓美網能否挑戰第25座大滿貫打上問號。

小約過去在辛辛那提打下45勝13敗戰績，相隔19年再度第二輪出局，明年就要40歲的他也透露，不確定是否還會回歸參賽，「我當然希望，但很遺憾，似乎不太可能，不過就讓我們拭目以待吧。」

25歲的蒂蘭特爆出冷門，他不諱言是生涯最棒的一場勝利，「我想我在場上真的發揮很好，我控制住了與諾瓦克這樣的傳奇人物比賽的緊張情緒。」