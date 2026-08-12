溫網3天後打奧運？2028洛杉磯奧運賽程挨批「瘋狂」

洛杉磯紀念體育場外可見「LA2028」標誌，慶祝洛杉磯成為2028年奧運主辦城市。(路透)

網壇名教練、網球名將小威廉絲（Serena Williams）的前教練穆拉托格魯（Patrick Mouratoglou）近日抨擊2028年洛杉磯奧運 網球賽程，因賽事預定於該年7月19日開打，距離溫網男單決賽結束僅三天。球員屆時必須迅速從倫敦飛往洛杉磯，並從草地轉戰硬地，穆拉托格魯直言安排「瘋狂」，恐對頂尖球員的身體狀況造成嚴重負擔。

據報導，穆拉托格魯在YouTube發布影片表示：「2028年奧運網球賽事將在溫網決賽後三天開始。」他進一步點名辛納（Jannik Sinner）、阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）及約克維奇 （Novak Djokovic）：「如果他們打進溫網決賽，怎麼可能參加大滿貫，3天後又出現在洛杉磯，參加奧運單打和雙打？」

穆拉托格魯建議，應將奧運網球賽事改至奧運第二周舉行，讓球員有足夠時間休息、跨洲移動，並適應硬地場地。他說：「我不明白這些人怎麼會想出這樣的安排。」他指出，過去幾屆奧運都曾將網球賽事安排在第二周，讓球員能夠恢復體力、轉換洲別及準備硬地賽事，「這太瘋狂了」。

相較之下，2024年巴黎奧運網球賽事於該年7月27日至8月4日舉行，而溫網則在7月14日結束，球員有較充裕的時間休息及備戰。穆拉托格魯認為，奧運是每名頂尖球員都希望參加的重要賽事，若只安排在溫布頓結束後三天，可能導致部分球員退出，或冒著受傷風險參賽。

密集的賽程容易造成選手受傷，2026年已有多起例子。

世界排名第一的辛納目前正處理右膝傷勢，並因此退出辛辛那提大師賽。他上一次出賽是在溫布頓，現以美網復出為目標。此前，他也曾因嚴重疲勞在法網第二輪淘汰不，之後暫離巡迴賽，並缺席所有草地熱身賽，接受醫療檢查後才參加溫布頓。

阿爾卡拉斯則因4月巴塞隆納公開賽期間右手腕受傷，長時間無法參賽，法網及溫網均因此缺席。近期他又退出辛辛那提賽事，美網能否復出仍存在疑問。

約克維奇則在2月至3月間休養約1個月，以從澳網高強度賽程中恢復。他重返印第安維爾斯大師賽後，又遭遇右肩傷勢，休戰近2個月，直到義大利公開賽才復出。此後他僅參加3站賽事，並在溫布頓打進4強，之後為保護身體狀況而跳過加拿大公開賽。