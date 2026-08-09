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多倫多女網／謝淑薇女雙闖4強 下戰強碰奧運金牌

記者曾思儒／即時報導
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謝淑薇（左）多倫多女網賽和拉脫維亞前搭檔奧斯塔朋科（右）重新合體；圖為兩人202...
謝淑薇（左）多倫多女網賽和拉脫維亞前搭檔奧斯塔朋科（右）重新合體；圖為兩人2025年於WTA年終總決賽女雙準決賽。（路透）

台「一姊」謝淑薇多倫多女網賽和拉脫維亞前搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）重新合體，名列第5種子的台拉組合一路闖關，9日再以直落二拍下美國李吉妮（Ann Li）／丹麥陶森（Clara Tauson），晉級最終4強，下戰將和巴黎奧運奪金的義大利老將艾拉妮（Sara Errani）／美國梅莉雪（Nicole Melichar-Martinez）爭決賽門票。

多倫多女網賽屬於WTA 1000分大賽，總獎金743萬3076美元，單打96籤、雙打32籤，台共4名女將在女雙出賽，其中謝淑薇和「小鋼炮」梁恩碩分別列第5種子和第8種子，不過梁恩碩和日本搭檔青山修子首戰就在「寶島內戰」敗給詹皓晴／澳洲茹安（Maya Joint），詹皓晴和吳芳嫺雙雙在第二輪止步，只有謝淑薇晉級8強。

9日8強碰美丹組合，第5種子首盤第4局先遭破發，不過從1：3落後下扳平局數，讓比賽進入「搶7」，關鍵時刻再兩破對手發球分，以7：6（7：4）先下一城。

第二盤台拉組合一下場就連破對手兩個發球局，但4：0絕對領先後也遭連續破發，局數4：3時再度破發重新奠定優勢，儘管賽末發球局又失手，不過第10局完成單盤第4次的破發成功，驚險以6：4收下勝利。

謝淑薇去年和塞爾維亞女將達妮洛維琪（Olga Danilovic）也在加拿大打進4強，今年和奧斯塔朋科也挺進4強，有望挑戰本季第3場決賽門票。

精華 FAQ

  • 她與拉脫維亞好手奧斯塔朋科重新合體，以第5種子身分一路過關，8強再以直落二擊敗對手，成功晉級女雙4強。

  • 首盤在1：3落後下追平，進入搶7後以7：6（7：4）先勝；第二盤雖一度被追近，仍在第10局完成關鍵破發，最後以6：4收下比賽。

  • 她們將對上義大利老將艾拉妮與美國梅莉雪，對方是巴黎奧運金牌組合；這場4強戰將決定誰能拿到決賽門票，謝淑薇也有望爭取本季第3場決賽。

謝淑薇 奧運 巴黎奧運

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