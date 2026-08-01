美網前求好運？阿爾卡拉斯留長髮 為了「辮子頭」新造型

阿爾卡拉斯換了新髮型。（取材自Instagram）

西班牙網球名將阿爾卡拉斯(Carlos Alcaraz)新髮型再度掀起話題。這位7座大滿貫冠軍得主近日在Instagram分享全新編髮造型，一改過去蓬鬆長髮形象，立刻引發球迷討論。隨著「小蠻牛」手腕傷勢逐漸恢復，外界也期待他在8月底開打的美網正式復出。

23歲的阿爾卡拉斯7月30日在Instagram發布一組照片，他將頭髮編成緊密排列的辮子，除了對鏡自拍外，也分享影片及背面視角，完整展示新髮型。

也難怪他之前出席世界盃決賽時，留著蓬鬆長髮，顯然是為這次造型做準備。

阿爾卡拉斯出席世界盃決賽時頭髮超長。（路透）

新造型曝光後迅速引起球迷留言讚賞，有人表示：「這個髮型真的太驚艷了。」也有人留言「新造型真帥」、「你總是帶給大家驚喜，希望很快能看到你回到球場」，還有球迷稱讚他的髮型每次亮相都不令人失望。

阿爾卡拉斯目前正積極備戰美網，賽事將於8月23日至9月7日在紐約。

他上一場正式比賽是在今年4月，之後因手腕受傷宣布休養，缺席法網以及溫網。阿爾卡拉斯當時在4月24日透過社群表示：「這對我而言是一段艱難的時期，但我相信我們會變得更加堅強。」

事實上，阿爾卡拉斯近年多次因髮型成為焦點。2025年美網首輪前，他原本打算自行修剪頭髮，卻因哥哥操作失誤，只好乾脆剃成平頭。他賽後笑說：「我哥哥把理髮器用錯了，唯一的補救方式就是全部剃掉。」他一開始坦言「真的不太好看」，隨後又改口說：「也沒有那麼糟吧。」

在奪下2025年美網冠軍後，阿爾卡拉斯又將原本的深棕色頭髮染成白金金色，再次展現勇於嘗試不同造型的一面。如今換上全新編髮，也讓球迷期待他能以耳目一新的形象重返賽場。