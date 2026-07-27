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網球／莎芭蓮卡聯手約克維奇 搶8月美網混雙百萬獎金

記者曾思儒／即時報導
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白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（右）和塞爾維亞24座大滿貫得主約克維奇（左）將攜手...
白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（右）和塞爾維亞24座大滿貫得主約克維奇（左）將攜手參加今年美網混雙比賽。圖為兩人2025年6月25日在溫布頓賽季中練球。（美聯社）

美網去年將混雙改成16隊單淘汰的賽制，不但祭出冠軍獨享100萬美元的高額獎金，且將賽事拉到單打會內賽開始前一周舉行；大會公布今年已經報名的名單，女單白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）和塞爾維亞24座大滿貫得主約克維奇（Novak Djokovic）將合體，去年奪下亞軍的波蘭斯威雅蒂（Iga Swiatek）／挪威魯德（Casper Ruud）也將捲土重來。

今年美網將從8月31日點燃戰火，混雙將在8月25和26日先舉行，比賽地點都是在美網主球場亞瑟艾許球場（Arthur Ashe Stadium）和路易斯阿姆斯壯球場（Louis Armstrong Stadium）舉行，並有轉播服務。

參賽隊伍8月17日前都可報名，屆時單打排名總和最高的6對組合將自動獲得資格，這意味兩屆美網冠軍莎芭蓮卡和39歲仍居世界第5的約克維奇保證入選。

美國網球協會（USTA）另會頒發8張外卡，另外2對透過8月24日舉行的會外賽取得資格。

目前公告的名單包括哈薩克芮芭奇娜（Elena Rybakina）／美國弗里茲（Taylor Fritz）、地主組合皮古拉（Jessica Pegula）／德萊普（Jack Draper）和日本球星大坂直美／錦織圭；去年奪冠的義大利組合艾拉妮（Sara Errani）／瓦瓦索里（Andrea Vavassori）因排名較低，需要拿外卡才能參賽。

今天公布的組合還有俄羅斯搭檔安德瑞娃（Mirra Andreeva）／羅布雷夫（Andrey Rublev）、施奈德（Diana Shnaider）／梅德維夫（Daniil Medvedev）、「瑞士公主接班人」班西琪（Belinda Bencic）／義大利科博利（Flavio Cobolli）等。

美國網協設計的新賽制最初遭到批評，因為有許多雙打好手被排除在外，但賽事兩天座無虛席，吸引7萬8000球迷進場，證明改革獲得成功。

精華 FAQ

  • 美網把混雙改成16隊單淘汰制，並將賽事提前到單打會內賽前一周舉行；冠軍可獨拿100萬美元，成為今年最受關注的改革之一。

  • 因為美網以單打排名總和決定前6組自動入選，莎芭蓮卡是世界球后，約克維奇仍居世界第5，兩人排名總和足以保證取得資格。

  • 已公布名單包括斯威雅蒂／魯德、芮芭奇娜／弗里茲、佩古拉／德萊普、安德瑞娃／羅布雷夫等；新制雖曾受批評，但2天吸引7萬8000人進場，顯示反應熱烈。

白俄羅斯 約克維奇

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