澳網／約克維奇向納達爾致意「看到你在觀眾席很怪」

記者曾思儒／綜合報導
2024年引退的「西班牙蠻牛」納達爾(中)1日在澳網觀眾席向約克維奇致意。(路透)
2024年引退的「西班牙蠻牛」納達爾(中)1日在澳網觀眾席向約克維奇致意。(路透)

38歲的塞爾維亞名將約克維奇(Novak Djokovic)，過去10度打進澳網決賽都高捧金盃，但完美紀錄1日被22歲的西班牙世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯(Carlos Alcaraz)打斷，以6:2、2:6、3:6、5:7飲敗，無緣生涯第25座大滿貫，不過他頒獎典禮上仍展現風度和幽默感，除恭喜對手「小蠻牛」，也特別提到坐在觀眾席的退役老對手「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)。約克維奇在頒獎致辭時，稱讚納達爾，引來全場球迷笑聲掌聲不斷。

澳洲的拉沃(Rod Laver)1962年以24歲又32天締造完成全滿貫，但當時是業餘球員身分，且網球還未進入公開化年代，因此「西班牙蠻牛」納達爾2010年美網，以24歲又102天完成全滿貫，成網球公開化後的史上最年輕全滿貫球員。

前一位澳網奪冠的西班牙球員不是別人，就是納達爾，「西班牙蠻牛」1日也是澳網男單決賽座上賓，巴黎奧運隊友阿爾卡拉斯1日在兒時偶像前締造新猷，以22歲又272天寫下全滿貫紀錄，不但是網球公開化年代後第6人，更將原紀錄一舉推進2年。

網球史上也只有9名球員完成過「全滿貫」壯舉，阿爾卡拉斯第20度參加大滿貫就8度打進決賽，今天勝利讓他打下生涯第7冠，也成為網球公開化年代後最年輕的7冠得主，改寫伯格(Bjorn Borg)23歲又1天的紀錄。

納達爾、俄羅斯名將「沙皇」沙芬(Marat Safin)和美國前球王馬克安諾(John McEnroe)1日都是澳網男單決賽座上賓，小約落敗後先恭喜阿爾卡拉斯，還預約未來會多次交手，之後就向觀眾席的「西班牙蠻牛」打招呼。

「看到你在觀眾席的感覺很奇怪。」曾是長時間的對手，小約笑說看到昔日「三巨頭」之一的納達爾不是在球場，而是在觀眾席看自己打決賽，感覺實在很怪，「但謝謝你。」

2024年退役的納達爾也用唇語回應「謝謝」，讓中央球場球迷響起一陣掌聲。

小約還透露，自己準備了勝利與失敗的致辭，原本是想講冠軍感言，可惜準備沒能成真，但仍感謝澳網球迷幾場比賽不斷給的支持和力量，自己也試著打出好比賽回饋大家。

