我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

馬斯克牽「4孩媽」現身川普幕僚婚禮 外傳正宮位穩了

澳網／逆轉約克維奇 小蠻牛最年輕「全滿貫」 個人7座大滿貫

記者曾思儒／綜合報導
22歲的西班牙世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯，1日在澳網奪冠，完成生涯「全滿貫」，親擁獎盃。(路透)
22歲的西班牙世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯，1日在澳網奪冠，完成生涯「全滿貫」，親擁獎盃。(路透)

22歲的西班牙世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯(Carlos Alcaraz)首度闖進澳網決賽，1日挑戰生涯「全滿貫」的最後一哩路對決有「墨爾本之王」稱號的塞爾維亞名將約克維奇(Novak Djokovic)，兩位跨世代的指標球星大戰超過3小時，阿爾卡拉斯「輸一贏三」，以2：6、6:2、6:3、7:5，逆轉奪下金盃，完成生涯「全滿貫」。

打進澳網決賽前，阿爾卡拉斯已經握有6座大滿貫，且是法網、溫布頓和美網各兩座，今年再以頭號種子身分打進澳網決賽，只要奪勝就能改寫前輩「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)締造的最年輕全滿貫紀錄。納達爾1日也成賽事中央球場座上賓，身影被鏡頭多次捕捉。

38歲的約克維奇累積24座大滿貫，澳網10冠更是賽史紀錄，讓他有「墨爾本之王」美稱。以第4種子身分參賽的小約，今年澳網先締造百勝紀錄，再完成大滿貫400勝里程碑，澳網累積勝場數再超越「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)的102勝，再將另項紀錄納入麾下。

不管誰奪冠都將被記入網壇史冊，1日是年長16歲的小約先下一城，他首盤靠第4局破發成功，第8局再度突破，以6：2先下一城。

阿爾卡拉斯第二盤兩度破發回應，以6：2扳平盤數，第三盤也在第5局先突破小約發球局，加上盤末在單局第5個破發點拿下關鍵分數，以6：3再下一城，取得盤數「聽牌」優勢。

第四盤小約第一個發球局就進行超過12分鐘，小約挺過6個破發危機保發成功後，兩位好手一路互保發球局，第9局錯過破發點的小約在第11局被逼出破發點繼冠軍點，最終他回球出界，讓阿爾卡拉斯仰躺在地，以7：5迎接個人第7座大滿貫以及最年輕「全滿貫」紀錄。

首度闖進澳網決賽的西班牙阿爾卡拉斯(左) ，1日挑戰有「墨爾本之王」稱號的塞爾維...
首度闖進澳網決賽的西班牙阿爾卡拉斯(左) ，1日挑戰有「墨爾本之王」稱號的塞爾維亞名將約克維奇(右)。結果阿爾卡拉斯獲勝，約克維奇獲得亞軍。兩位跨世代的指標球星，歷史鏡頭。(路透)

澳網 阿爾卡拉斯 納達爾

上一則

澳網／約克維奇向納達爾致意「看到你在觀眾席很怪」

延伸閱讀

網球／約克維奇澳網「首次拿盤子」集齊4大滿貫亞軍

網球／約克維奇澳網「首次拿盤子」集齊4大滿貫亞軍
澳網／22歲寫最年輕「全滿貫」紀錄 阿爾卡拉斯大滿貫7冠也是新猷

澳網／22歲寫最年輕「全滿貫」紀錄 阿爾卡拉斯大滿貫7冠也是新猷
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
澳網／逆轉約克維奇 阿爾卡拉斯寫最年輕全滿貫紀錄

澳網／逆轉約克維奇 阿爾卡拉斯寫最年輕全滿貫紀錄

熱門新聞

約克維奇完美紀錄被阿爾卡拉斯中斷，無緣生涯第25座大滿貫，但在領獎時仍展現風度和幽默感。(新華社)

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

2026-02-01 09:55
大谷翔平（右）與妻子真理子育有一女。（美聯社）

MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

2026-01-31 21:10
中國張帥／比利時梅騰絲（Elise Mertens）組合奪得澳網女雙冠軍。（美聯社）

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

2026-01-30 23:11
海鷹以31：27擊敗洛杉磯公羊。(美聯社)

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

2026-01-26 00:11
世界排名還在121的美國華裔新星勒納．田，在澳網打敗梅德維夫，挺進男單8強。 歐新社

澳網／華裔新星賞前球王梅德維夫鴨蛋 闖8強寫11年紀錄

2026-01-25 16:41
NFL新英格蘭愛國者以10比7險勝丹佛野馬，挺進超級盃。(美聯社)

NFL／愛國者10：7險勝野馬 暴風雪中拿下超級盃門票

2026-01-25 20:15

超人氣

更多 >
網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席