澳網／約克維奇生涯12度闖4強 阿爾卡拉斯：我錯過機會

塞爾維亞名將約克維奇。（新華社）

生涯已經奪下10座澳網 金盃，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）延續在墨爾本的驚人戰功，且是在先失一盤下演出逆轉勝，以4：6、6：4、6：3、6：4力退西班牙新生代名將「小蠻牛」阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz），生涯第12度晉級4強，不過第一盤出現的腿部傷勢也曾接續旅程的變數。

拿下首盤卻連失3盤的阿爾卡拉斯坦言錯過機會，「我很幸運能有這次經驗，我才21歲，透過這些比賽，我得到許多經驗來處理所有事情。」阿爾卡拉斯提到，儘管自己已經在網壇締造些紀錄，但和這項運動史上最佳之一的選手對戰，「這些比賽能幫助我未來變得更好。」

第一盤曾申請傷停治療的小約，4強賽將遭遇列第2種子的德國 名將澤瑞夫（Alexander Zverev），小約說：「接下來有一天沒賽程的空檔來的正是時候，我睡醒後必須評估狀況，我會和我的團隊盡一切力量來恢復，今天、明天、之後的幾天和我的物理治療師，或許跳過明天的訓練，我要看看過兩天能不能再練習。」

小約表示，會每天檢視身體狀況，現在最重要的就是恢復，這也是現在自己擔心的部分，但若能設法讓自己身體回到狀態，精神上和情感上都會盡可能驅動自己。

塞爾維亞名將並不想詳談自己傷勢狀況，但相信並非新傷，去年澳網止步4強時他也在同樣位置有不適情形，這次在包紮和吃下醫生給的止痛藥後，效果逐漸發揮，才有最後的逆轉勝。