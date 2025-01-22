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澳網／波蘭名將斯威雅蒂闖4強 重返球后更近了

記者曾思儒／綜合報導
波蘭名將斯威雅蒂收下澳網4強門票，離奪回「世界球后」再進一步。(美聯社)
波蘭名將斯威雅蒂收下澳網4強門票，離奪回「世界球后」再進一步。(美聯社)

延續今年澳網的主宰力，世界排名第2的波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）當地時間22日在女單8強賽對決美國納瓦羅（Emma Navarro），一下場就破發成功，全場5度破發下以6：1、6：2收下4強門票，離奪回「世界球后」再進一步。

過去澳網最佳戰績是2022年的4強，去年完成法網3連霸的斯威雅蒂今年在硬地賽場打出強勢表現，8強前的4場比賽都是直落2不說，總計只失掉11局、平均每戰只花67分鐘；列第8種子的納瓦羅的晉級路則是十分辛苦，連4戰都打滿3盤，首輪更是打了3小時20分鐘才晉級。

兩名女將生涯第2度對決，斯威雅蒂再度占上風，一下場就破發成功，首盤在3度納瓦羅發球局下以6：1先下一城；第二盤也在第6局率先突破，第8局再度破發，連拿4局下以6：2鎖定勝利。

斯威雅蒂和白俄羅斯世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）目前積分差距1536分，由於莎芭蓮卡是去年冠軍，有「保分」壓力，如今斯威雅蒂闖進4強，莎芭蓮卡至少要打進決賽才能保住球后寶座，若兩人決賽對決，勝家就能登上世界第一。

美國凱絲（Madison Keys）稍早另一場8強賽以3：6、6：3、6：4逆轉烏克蘭好手史維托莉娜（Elina Svitolina），成為今年女單4強唯一美國代表，下一戰將和斯威雅蒂爭決賽門票；籤表上半區的4強對決，將由尋求3連霸的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）對決西班牙好友芭多薩（Paula Badosa）。

澳網 白俄羅斯 烏克蘭

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