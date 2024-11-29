網球／前球后斯威雅蒂服用「受汙染」藥物 禁賽1個月

波蘭前世界球后斯威雅蒂傳出違反禁藥規定。（路透）

國際網球誠信組織（ITIA）在28日宣布，曾拿下5座大滿貫冠軍的波蘭前世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek），在今年8月因為未通過賽外藥檢，並在近日承認因為時差與睡眠問題，使用了一種受到汙染的合法非處方褪黑激素，因而違反禁藥規定，將接受1個月的禁賽。

斯威雅蒂在今年10月從世界球后寶座退下後，年終賽也在小組賽就止步，無緣衛冕，而在賽季落幕後，如今卻傳出斯威雅蒂將因為禁藥問題遭到禁賽1個月的消息。

ITIA宣布，斯威雅蒂在8月時未能通過賽外藥檢，而她也解釋是因為使用了一種名為TMZ的合法非處方褪黑激素受到汙染，導致未能通過藥檢，儘管這樣的說法被ITIA接受，但仍將對她處以禁賽1個月的處分。

而今年9月12日至10月4日斯威雅蒂就曾被短暫禁賽並因此缺席了3站賽事，目前僅剩下8天待執行。對於做出這樣的懲處，ITIA也解釋斯威雅蒂的禁藥問題處在違規的最低端，並沒有重大過錯或是疏失。

談到遭到禁賽，斯威雅蒂透過社群表示，「這是我職業生涯中第一次禁藥測試呈現陽性反應，這也顯示出一種我從未聽過且禁藥含量很低的藥物，但這將讓我這一生的努力都遭受質疑，讓我和我的團隊都必須面對極大的壓力與感到焦慮，現在一切都解釋清楚了，我可以重新做我喜歡的事情了。」