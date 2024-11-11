網球／奧運後接連與冠軍錯身而過 鄭欽文「只差一口氣」？
經歷一場超過三小時的三盤鏖戰後，中國網球選手鄭欽文在9日晚間的女子網球選手協會（WTA）年終總決賽的決賽中惜敗於美國選手高芙，讓不少人為她感到遺憾。
決勝盤鄭欽文曾經5：3領先。有人說，為何不能一鼓作氣拿下比賽？感覺就差那麼一口氣。
這不免讓人想起武漢網球公開賽決賽鄭欽文與白俄羅斯選手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）一戰。當時鄭欽文錯過了戰勝「苦主」、在家門口奪冠的機會，讓不少球迷扼腕嘆息。鄭欽文在這之前曾三次與莎芭蓮卡交手，總共才贏了13局，而這一場比賽她就贏了13局。
從「差很多」到「只差一口氣」之間，是她的巨大進步。
這個賽季，鄭欽文肉眼可見地在「漲球」──巴黎奧運女單奪冠創造歷史，但澳網亞軍、武漢網球公開賽亞軍、WTA年終總決賽亞軍，卻又讓人感到「一步之遙」的遺憾。
「已經足夠好」和「還差一口氣」，交織纏繞在一起，成為鄭欽文這個賽季的主旋律。
對鄭欽文來說，莎芭蓮卡曾經是一座看不到頂的高峰。然而鄭欽文屢敗屢戰，在今年的武漢網球公開賽上終於衝破雲霧、看到這座山峰的真容。雖然衝頂無功而返，但過程足夠可歌可嘆。
莎芭蓮卡能清晰地感受到這位攀登者的腳步帶來的震顫──鄭欽文離下一個突破正愈來愈近。
恰如登山，從看不到峰頂到一步之遙，需要付出很多，但從看到山巔到真正衝頂，可能又需要更加曠日持久的努力。
有時候，人們會高估關鍵時刻的瞬間神力，卻低估了水滴石穿的時間偉力。
就像鄭欽文賽後所說：「這就是網球的魅力──你拚盡全力，但勝利並不總是屬於你。不過，如果你始終堅持下去，你會等到屬於你的機會。」
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