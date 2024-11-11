網球／奧運後接連與冠軍錯身而過 鄭欽文「只差一口氣」？

中國網球選手鄭欽文9日在WTA年終總決賽中，爭奪冠軍失利。(路透)

經歷一場超過三小時的三盤鏖戰後，中國網球選手鄭欽文 在9日晚間的女子網球選手協會（WTA）年終總決賽的決賽中惜敗於美國選手高芙，讓不少人為她感到遺憾。

決勝盤鄭欽文曾經5：3領先。有人說，為何不能一鼓作氣拿下比賽？感覺就差那麼一口氣。

這不免讓人想起武漢 網球公開賽決賽鄭欽文與白俄羅斯選手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）一戰。當時鄭欽文錯過了戰勝「苦主」、在家門口奪冠的機會，讓不少球迷扼腕嘆息。鄭欽文在這之前曾三次與莎芭蓮卡交手，總共才贏了13局，而這一場比賽她就贏了13局。

從「差很多」到「只差一口氣」之間，是她的巨大進步。

這個賽季，鄭欽文肉眼可見地在「漲球」──巴黎奧運 女單奪冠創造歷史，但澳網亞軍、武漢網球公開賽亞軍、WTA年終總決賽亞軍，卻又讓人感到「一步之遙」的遺憾。

「已經足夠好」和「還差一口氣」，交織纏繞在一起，成為鄭欽文這個賽季的主旋律。

對鄭欽文來說，莎芭蓮卡曾經是一座看不到頂的高峰。然而鄭欽文屢敗屢戰，在今年的武漢網球公開賽上終於衝破雲霧、看到這座山峰的真容。雖然衝頂無功而返，但過程足夠可歌可嘆。

莎芭蓮卡能清晰地感受到這位攀登者的腳步帶來的震顫──鄭欽文離下一個突破正愈來愈近。

恰如登山，從看不到峰頂到一步之遙，需要付出很多，但從看到山巔到真正衝頂，可能又需要更加曠日持久的努力。

有時候，人們會高估關鍵時刻的瞬間神力，卻低估了水滴石穿的時間偉力。

就像鄭欽文賽後所說：「這就是網球的魅力──你拚盡全力，但勝利並不總是屬於你。不過，如果你始終堅持下去，你會等到屬於你的機會。」