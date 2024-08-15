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美網／大坂直美獲外卡 汀恩大滿貫「最後一舞」

記者曾思儒／即時報導
日本前球后大坂直美將透過外卡直接參加美網。(美聯社)
日本前球后大坂直美將透過外卡直接參加美網。(美聯社)

年度壓軸大滿貫美網將在26日點燃戰火，美國網球協會今天宣布外卡成員，包括日本前球后大坂直美、有奪冠紀錄的瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka）、奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）和加拿大女將安德里斯庫（Bianca Andreescu）都能透過外卡直接參賽。

大坂直美生涯第一座大滿貫就是2018年的美網，2年後她再度登頂，不過顛峰時因懷孕產女暫別球場，今年才回歸賽場。剛在辛辛那提女網賽會外賽出局的她透露，還沒找回產前顛峰的身體狀況，在場上出現奇怪的感受，會漏掉不該漏掉的球，擊球也沒以往扎實。

安德里斯庫19年決賽力退地主傳奇小威廉絲（Serena Williams），但上季因背傷缺席了9個月，直到法網才回歸巡迴賽。

30歲的汀恩，近3年都受手腕傷勢所困。他今年已經宣告賽季結束後要卸下球員身分，美網可能是這位2020年冠軍的最後一場大滿貫賽。

39歲的瓦文卡是16年美網冠軍，最高排名曾到世界第3位，但現在排名已經落到百名外。今年獲得美網外卡，將是他生涯第72次在大滿貫會內賽亮相，次數名列史上第5位。

外卡另頒發給地主女將安妮西莫娃（Amanda Anisimova）、凱斯勒（McCartney Kessler）、諾爾（Alexa Noel）和約薇奇（Iva Jovic），還有法國帕凱（Chloe Paquet）和澳洲普雷斯頓（Taylah Preston）。

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大坂直美 澳洲 法網

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