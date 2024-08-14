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網球／奧運圓夢搭檔納達爾 阿爾卡拉斯：目標重返世界第一

記者曾思儒／綜合報導
納達爾（左）和「小蠻牛」阿爾卡拉斯（右）在巴黎奧運組成夢幻男雙。（新華社)
納達爾（左）和「小蠻牛」阿爾卡拉斯（右）在巴黎奧運組成夢幻男雙。（新華社)

巴黎奧運打下男單銀牌，西班牙好手「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）從辛辛那提名人賽重返職業賽場，首度參加奧運就登上頒獎台的他提到，和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）搭檔雙打實現了兒時夢想，在納達爾身邊宛如上了一堂大師課程，接續賽季將以回到世界第一為目標。

21歲的阿爾卡拉斯目前世界排名第3，他2022年9月登上世界球王寶座後，總共當了36周的球王，但2023年9月「退位」後就再沒回到世界第一。

「成為世界第一是隨時的目標，我很看重排名。」阿爾卡拉斯在辛辛那提名人賽媒體日時提到，當一個賽季結束時，當然會想作為球王身分，「我非常專注在每個比賽，想著打出好的網球，並盡一切可能在比賽中打出好成績。」

納達爾生涯共當了209的世界第一，共贏下22座大滿貫和36座千分等級的名人賽金盃，阿爾卡拉斯表示巴黎奧運從前輩身上學習到很多，儘管最終兩人的男雙沒能站上頒獎台，仍是很棒的經驗。

「小蠻牛」提到，從納達爾身上學到面對狀況時如何用正面方式面對，納達爾在場上會告訴他如何感受壓力，保持冷靜，再試著將球打進、製造對手麻煩，「有些狀況，有些事情你可能沒看到，或很難看到，他看得非常、非常清楚。」他補充說，不只是球場上的導師，納達爾場外準備棘手處境或比賽的方式也非常值得學習，「這是一堂大師課程。」

巴黎奧運熱話題

納達爾 巴黎奧運 阿爾卡拉斯

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