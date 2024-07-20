5賽末點遭化解 詹詠然巴勒摩女網賽無緣決賽

即將征戰巴黎奧運 的台灣網球好手詹詠然，與中國大陸搭檔張帥 在巴勒摩女網賽女雙4強賽登場，遭遇俄羅斯 組合帕諾娃（Alexandra Panova）／斯基柯娃（Yana Sizikova），雙方在一路拚戰到超級搶十後，最終詹詠然／張帥以4：6、6：4、11：13敗下陣來，無緣決賽。

暌違9個月重返網球場的詹詠然，即將與妹妹詹皓晴再度攜手征戰奧運，本周她也選擇在巴勒摩女網賽進行復出戰，並且與中國搭檔張帥攜手出擊，而兩人也在前兩輪賽事中展現絕佳狀態，連兩輪都在首盤賞給對手「貝果」，最終都以直落二勝出。

不過4強賽詹詠然／張帥也遭遇俄羅斯組合的強力挑戰，首盤第二局就遭到對手破發，不過兩人也在下一局馬上做出回應，在前6局中雙方各自打破對手2次發球局，戰成3：3平手，不過第7局俄羅斯組合再度破發得手後打破僵局，並以6：4先下一城。

第二盤雙方依舊是激烈的破發大戰，在5至8局都未能保住自己發球局，不過海峽組合在關鍵第10局再度破發得手，以6：4扳平戰局，也將比賽帶入超級搶十，儘管海峽組合開局後就一路領先，甚至以9：4取得5個賽末點，但卻遭到帕諾娃／斯基柯娃接連化解，俄羅斯組合最終更以13：11勝出，搶下決賽門票。

至於台灣另外一組奧運女雙組合謝淑薇／曹家宜，本周則是前往捷克以賽代訓，雙方將在WTA 250的布拉格公開賽中首度合拍亮相，為奧運做最後準備。