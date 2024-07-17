回歸首戰碰瑞典傳奇之子 納達爾話題對決奪勝

法網後首度在單打賽場出賽，為巴黎奧運 積極暖身的「西班牙蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）就遭遇瑞典 傳奇伯格（Bjorn Borg）的兒子小伯格（Leo Borg），納達爾在話題對決中以6：3、6：4拍下21歲的對手，博斯塔德公開賽過頭關，繼續單、雙打並行。

納達爾2005年以19歲年紀打下博斯塔德公開賽男單冠軍，之後就沒參賽紀錄，相隔19年再度重返瑞典紅土賽場，單打順利晉級第二輪的他說：「對我來說，和網球傳奇之一的兒子對陣是種榮幸，我認為他打得很不錯，他有大好未來，祝福他一切都好。」

38歲的納達爾巴黎奧運將和剛拿到第4座大滿貫的同胞好手「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）合拍，博斯塔德公開賽也參加男雙為奧運暖身，和挪威好手魯德（Casper Ruud）聯手更是首輪就拍下第2種子。

美網16日公佈參賽名單，納達爾透過保護排名名列其中，不過是否會參加8月26日登場的壓軸那滿貫仍未知。納達爾雖是2010年、13年17年和19年的賽會冠軍，但近年受傷勢所困，今年可能是最後賽季。

納達爾已經為備戰巴黎奧運和休養狀態放棄溫布頓，在最擅長的紅土場地完成奧運後，是否再參加美網目前還不明朗。