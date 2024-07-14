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網球／阿爾卡拉斯溫網封王 教練看好他生涯奪30座大滿貫

中央社／倫敦14日綜合外電報導
西班牙新生代好手阿爾卡拉斯溫網封王。（美聯社）
西班牙新生代好手阿爾卡拉斯溫網封王。（美聯社）

西班牙新生代好手阿爾卡拉斯今天在溫布頓網球大賽男單決賽以直落三擊敗塞爾維亞名將約克維奇。年僅21歲的阿爾卡拉斯生涯第4座大滿貫金盃到手，也讓男子網壇世代交替獲得確認。

中央社引述法新社報導，42歲英國威爾斯王妃（Princess of Wales）凱特（Kate）今天身穿紫色裙裝，在9歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）陪伴下，於賽前和兩名選手寒暄。她接著來到中央球場（Centre Court），受到現場球迷熱情歡呼。

阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天以6比2、6比2、7比6（7比4）拍倒約克維奇（Novak Djokovic），由凱特親自頒發金盃。這是她被診斷罹癌後第2次公開露面。

西班牙新生代好手阿爾卡拉斯溫網封王。（美聯社）
西班牙新生代好手阿爾卡拉斯溫網封王。（美聯社）

美聯社報導，頒獎典禮結束離場時，凱特和阿爾卡拉斯曾在休息室內交談。她告訴他：「你打得真好，享受勝利的滋味。」

阿爾卡拉斯在過去5項大滿貫賽事中拿下3座金盃，加入瑞典名將柏格（Bjorn Borg）、德國球星貝克（Boris Becker）和瑞典傳奇韋蘭德（Mats Wilander）於21歲或不滿21歲就4座大滿貫金盃入袋的行列。

這甚至超越約克維奇、已經退休的瑞士好手費德勒（Roger Federer）、為傷所苦的西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）的成就。「網壇三巨頭」一共拿下66座大滿貫金盃，但是隨著37歲的約克維奇今天落敗，他們引領風騷的年代似乎來到盡頭。

西班牙新生代好手阿爾卡拉斯封王，由凱特王妃頒獎。（美聯社）
西班牙新生代好手阿爾卡拉斯封王，由凱特王妃頒獎。（美聯社）

阿爾卡拉斯的教練費瑞羅（Juan Carlos Ferrero）看好阿爾卡拉斯生涯將拿下30座大滿貫，而且他已經有好的開始。

約克維奇儘管生涯已24座大滿貫金盃到手，2008年20歲的他在澳洲網球公開賽拿下首座金盃後，又等了3年才拿到第2座。

帶著20座金盃退休的費德瑞於2003年21歲時搶下首座金盃。

生涯拿下22座大滿貫的納達爾，21歲時則已在法國網球公開賽3度奪冠（2005年、2006年、2007年）。

阿爾卡拉斯目前拿到2022年美國公開賽、2023年與2024年溫網、2024年法網冠軍，不僅在大滿貫決賽不曾輸球，而且成為連拿法網、溫網金盃的史上第6人。

他上個月在法網封王，使他成為在紅土、硬地、草地3種場地都有奪冠紀錄的最年輕選手，而在明年5月滿22歲之前，他還有機會6座金盃入袋。

如果他明年首度在澳網奪冠，將打破納達爾的紀錄，成為集滿所有大滿貫冠軍的「生涯大滿貫」（Career Grand Slam）最年輕男子選手。

韋蘭德告訴eurosport.com：「通常我會說費德瑞是有史以來最偉大球員，這與統計數據或比賽結果無關，那得跟他對這項運動的意義有關、與人們的期望有關。阿爾卡拉斯正在造就相同的事情。」

阿爾卡拉斯 約克維奇 凱特

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