溫網／成爭冠賭盤看衰的一方 約克維奇前7次僅拿一冠

約克維奇擊敗義大利好手穆塞蒂，將連兩年在溫網與阿爾卡拉斯爭冠。 (路透)

溫網男單決賽將連續兩年上演相同對戰戲碼，由挑戰衛冕的阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）出戰力拚生涯第8冠的約克維奇 （Novak Djokovic），而根據國際運彩賭盤開出的賠率，這也是約克維奇生涯第8度在大滿貫爭冠時成為被看衰的一方，但卻是第一次爭冠對手非「三巨頭」成員。

在阿爾卡拉斯昨晚4強賽率先逆轉梅德維夫（Daniil Medvedev）搶下決賽門票後，約克維奇也在今天凌晨與義大利好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti）的4強賽中，以6：4、7：6（7：2）、6：4直落三勝出，將連續兩年與阿爾卡拉斯爭冠。

談到將連續兩年在溫網決賽遭遇阿爾卡拉斯，約克維奇也直言必須拿出最好能力來擊敗他，「他是一名非常全面的球員，在場上我必須拿出最好的表現來擊敗他。」

而在這次溫網決賽的賠率中，約克維奇確實也成為不被看好的一方，這是他生涯第8度在大滿貫決賽舞台奪冠賠率屈居下風，不過前7次對手都是「三巨頭」的另外兩名成員納達爾 （Rafael Nadal）以及費德勒（Roger Federer），在這7次對戰中約克維奇最終僅有在2011年溫網決賽擊敗納達爾奪冠，剩下6次都成為落敗的一方。

不過今年約克維奇如能奪冠，他將追上費德勒在溫網的8冠紀錄，讓他直言這將會是很大的動力，「不過這同時也是壓力，現在我每次走上球場，即使我已經37歲還必須與21歲的球員爭冠，但我仍期望自己能贏得大多數的賽事，人們也同樣對我有如此期待。」