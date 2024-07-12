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溫網／擊退第2種子 謝淑薇、傑林斯基將拚大滿貫第二冠

記者劉肇育／即時報導
謝淑薇與波蘭搭擋傑林斯基挺進混雙決賽。 (截圖自謝淑薇粉絲團)
謝淑薇與波蘭搭擋傑林斯基挺進混雙決賽。 (截圖自謝淑薇粉絲團)

儘管女雙賽事在4強賽止步，讓台灣一姐謝淑薇中斷了個人在溫網女雙的22連勝，但今天凌晨她與波蘭搭擋傑林斯基（Jan Zielinski）在混雙4強賽登場，遭遇第二種子的紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）／維納斯（Michael Venus），最終以7：6（7：0）、6：3直落二勝出，繼澳網後再度挺進混雙決賽。

今年澳網才首度合拍的謝淑薇與傑林斯基，合作的首場大滿貫賽事就搶下混雙冠軍，法網也順利挺進到4強，而今年溫網兩人也一路過關斬將挺進到4強賽，並在今天凌晨迎戰紐西蘭搭擋羅莉芙／維納斯。

在謝淑薇面臨一日兩戰的考驗下，首盤開打後羅莉芙／維納斯也把握住機會在第4局率先破發，並取得3：1的領先優勢，不過第5局謝淑薇／傑林斯基馬上追擊以「love game」回敬破發，雙方一路纏鬥到搶七局後，謝淑薇／傑林斯基連拿7分，以7：6（7：0）先下一城。

第二盤雙方在前7局都保發的情況下，第8局台波組合展開攻勢破發，在取得5：3聽牌優勢後，第9局成功保發關門，以6：3勝出，今年第二度闖進到大滿貫混雙決賽。

而謝淑薇／傑林斯基冠軍賽的對手將是墨西哥組合岡薩雷茲（Santiago Gonzalez）／奧爾摩斯（Giuliana Olmos）。

謝淑薇 澳網 墨西哥

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