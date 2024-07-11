溫網／寶莉妮續寫生涯驚奇 將與雷茨科娃爭女單后冠

寶莉妮將與捷克雷茨科娃爭奪今年后冠。（美聯社）

溫網女單4強賽在11日登場，其中首場比賽就由義大利 好手寶莉妮（Jasmine Paolini）與克羅埃西亞薇基克（Donna Vekic）上演溫網女單4強賽史上耗時最長的一場激戰，最終由寶莉妮以2：6、6：4、7：6（10：8）勝出，她將與捷克雷茨科娃（Barbora Krejcikova）爭奪今年后冠。

28歲的寶莉妮過去在溫網三度打進會內賽都一勝難求，不過在今年法網 闖進生涯首度的大滿貫決賽後，在溫網同樣勢如破竹，不僅上周拿下生涯在溫網會內賽的首勝，還一路挺進到4強賽，並在11日晚間遭遇非種子選手薇基克。

That touch 🤌@JasminePaolini covered every blade of grass on Centre Court today#Wimbledon pic.twitter.com/b9exlqlBMA — Wimbledon (@Wimbledon) 2024年7月11日

今年同樣在溫網創下個人生涯最佳成績的薇基克，11日開盤也展現贏球企圖心，兩度破發得手後以6：2先下一盤，不過寶莉妮在第二盤隨即找回節奏在關鍵第10局破發後以6：4扳平。

而決勝盤兩人更是上演一場史詩大戰，寶莉妮一度在第10、12局兩度取得賽末點，但最終都遭到薇基克化解，並將比賽帶入搶七局，雙方在該盤歷經近1個半小時的纏鬥後，最終才由寶莉妮以7：6（10：8）勝出，而本場比賽總計耗時2小時51分鐘也改寫溫網女單4強賽紀錄。

談到辛苦搶下溫網決賽門票，寶莉妮賽後說：「在比賽中我內心想的就是一步一腳印，認真打好每一顆球，這場比賽肯定會成為我永生難忘的一戰。」

而寶莉妮也成為自2016年的小威廉絲（Serena Williams）後，首位闖進法網與溫網女單決賽的選手，談到今年之前生涯從未在大滿貫闖過前兩輪，但今年卻將第二度擁有挑戰大滿貫冠軍的機會，寶莉妮說：「過去幾個月對我來說真的有點太瘋狂。」

The Summer of Jasmine 🧡💚



Jasmine Paolini has reached back-to-back Grand Slam finals 🇮🇹#Wimbledon pic.twitter.com/LLJURt5RIh — Wimbledon (@Wimbledon) 2024年7月11日

不過寶莉妮決賽對手將是28歲的前法網冠軍雷茨科娃，她在4強賽以3：6、6：3、6：4逆轉前年溫網冠軍哈薩克 芮芭奇娜（Elena Rybakina），生涯首闖溫網決賽。