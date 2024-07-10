溫網／義大利新星首闖4強 挑戰約克維奇輝煌戰績

義大利好手穆塞蒂力退美國弗里茲（Taylor Fritz），生涯首度晉級大滿貫4強。 (路透)

義大利 好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti）在今年溫網打出代表作，今天凌晨他在5盤大戰以3：6、7：6（7：5）、6：2、3：6、6：1力退美國弗里茲（Taylor Fritz），生涯首度晉級大滿貫4強，下戰將和塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）對決爭決賽門票。

22歲的穆塞蒂在溫布頓 從沒闖過第三輪，今年卻一路闖關，還有機會擋下小約爭奪第8座草地大滿貫機會；兩人今年法網第三輪就曾上演將近4個半小時的五盤馬拉松大戰，小約戰到巴黎將近凌晨3點才奪勝。

小約已經37歲，和穆塞蒂相差14歲又285天，4強對決寫下1968年網球公開化年代後的溫布頓男單4強年齡差距最大的紀錄。

這將是小約生涯第13度的溫布頓4強賽，追平「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），且是生涯第49度的大滿貫4強，將個人保持的最多紀錄再往前推進；對比下穆塞蒂經驗、資歷都落下風，且小約4強賽因澳洲對手德米納爾（Alex de Minaur ）傷退，兵不血刃就闖4強，穆塞蒂卻是打超過3小時才辛苦晉級。

義大利新星也提到，小約在草地賽場和中央球場的熟悉度和表現都優於自己，「撇開笑話不談，他在哪都是傳奇，尤其是在溫布頓。」不過生涯對戰雖以1勝5敗落下風，穆塞蒂仍展現威脅小約的能力，他也期待4強的對決，「我是個很有野心的人，我喜歡去挑戰。」

另場男單4強賽，尋求衛冕的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）將對決俄羅斯前球王梅德維夫（Daniil Medvedev），兩場男單大戰將在明天登場。