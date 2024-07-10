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溫網／逆轉闖4強 西班牙小蠻牛承認心繫歐國盃

記者曾思儒／即時報導
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯力退美國對手闖進4強，距離連霸剩2步。 (美聯社)
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯力退美國對手闖進4強，距離連霸剩2步。 (美聯社)

溫布頓衛冕軍、西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）男單8強賽上演逆轉勝，以5：7、6：4、6：2、6：2力退美國保羅（Tommy Paul），離連霸只差2勝；賽後他坦承，比賽尾聲有想到西班牙和法國的歐國盃4強賽。

收下4盤勝利的阿爾卡拉斯，到記者會的時間剛好是歐國盃西法對決開球不久，「小蠻牛」也被提問自己在場上時，是否有想到歐國盃這場話題對決。

「誠實的說，比賽一開始我沒想想到，當我主宰比賽，第四盤5：1領先時，有的，我有想到。」阿爾卡拉斯露出微笑分享說，結束比賽後自己快速完成很多事情，只為了即時看到一點西班牙的比賽。

21歲的阿爾卡拉斯才剛奪下法網金盃，溫布頓再延續勝場，他坦言每場都要打出最好表現是非常困難的事情，過去「三巨頭」能打下輝煌戰功，主要是就算非最佳狀態仍能找到贏球方式，這是自己目前努力方向。

義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）8強賽經過4小時五盤大戰敗給俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev），無緣和「小蠻牛」上演新生代對決。4強將和梅德維夫交手的阿爾卡拉斯表示，可以預期下一戰會是辛苦硬仗，他說：「對上梅德維夫最棘手或是說最特別的事情是，他可以追到任何球，就像一堵牆，球過去都會反彈回還。」

阿爾卡拉斯 溫布頓 義大利

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