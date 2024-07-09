溫網／不敵前冠軍 詹皓晴女雙第三輪落馬

詹皓晴（左）和俄羅斯搭檔庫德梅托娃止步溫布頓第三輪。資料照。(劉雪貞提供)

台灣女將詹皓晴延續溫布頓 前兩站都打進決賽，可惜和俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）在溫布頓沒能延續佳績，今天凌晨在中央球場不敵捷克好手雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／德國 塞蓋蒙德（Laura Siegemund），結束今年草地大滿貫旅程。

詹皓晴雙打世界排名23，和雙打排名32的庫德梅托娃各自都曾打進溫布頓女雙決賽，詹皓晴2017年攻頂失利，庫德梅托娃則是2021年亞軍得主，各是兩人大滿貫表現最好的賽事。今年溫布頓前，台俄組合更在前兩站的柏林和巴特洪堡女網賽都打進決賽，帶著兩座亞軍轉戰倫敦。

台俄組合名列草地大滿貫12種子，前兩輪順利過關，第三輪賽事雖受雨勢影響延期，但也幸運排進第9日賽程的中央球場，壓軸賽程面對第8種子雷茨科娃／塞蓋蒙德。

雷茨科娃是溫布頓2018年和22年女雙冠軍，今年改搭塞蓋蒙德挑戰第3冠，台俄組合首盤只保住第一個發球局，接續3個發球局都失守，讓第8種子連拿5局，以6：1先下一城。

第二盤台俄組合第4局再遭到破發，加上全場沒能突破對手發前局，最終在第8局再遭破發下以2：6結束比賽。

詹皓晴混雙止步首輪、女雙第三輪出局，溫布頓今年賽事剩「台灣一姊」謝淑薇 ；尋求女雙連霸的謝淑薇今天面臨單日兩戰考驗，先是第2球場開場迎戰女雙8強賽，休息一場後就要在同樣場地挑戰混雙第二輪勝場。