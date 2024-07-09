溫網／激戰2小時奪21連勝 謝淑薇闖女雙8強

溫布頓 前兩輪輕鬆過關，台灣女網「一姊」謝淑薇 和現任女雙世界第一的比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）第三輪面對美國組合瑪泰克‧史丹絲（Bethanie Mattek-Sands）／珂寧（Sofia Kenin）陷入激戰，歷時2小時才以6：4、3：6、6：1搶下8強門票，謝淑薇也迎接溫布頓跨季21連勝，生涯第5座溫布頓金盃只差3勝。

台比組合是女雙目前排名前2的好手，合拍名列頭號種子，前兩輪都有連拿6局表現；今天面對名列14種子的美國組合，兩組人馬今年已經兩度交手，硬地的邁阿密女網賽是美國組合勝出，紅土的羅馬女網賽是台比組合奪勝，第3次碰頭戰場換到草地，台比組合首盤第3局率先破發，雖在下一局遭到回破，不過頭號種子第5局再度突破對手發球局，順利以6：4先下一城。

第二盤美國以6：3搶下，也是頭號種子今年賽事首度失掉的盤數，不過台比組合決勝盤在1：1後連保帶破連拿5局，最終以6：1擊退強敵，再度闖關8強。

謝淑薇2013年和彭帥首度奪下溫布頓金盃，2019年和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）登頂，隔年草地大滿貫因新冠肺炎疫情 取消，21年恢復舉辦謝淑薇改搭梅騰絲再打下冠軍；22年謝淑薇缺席整年賽事，23年一回歸和史翠可娃再度以6連勝之姿捧冠，今年與梅騰絲攜手延續連勝紀錄，8強將和列11種子的美國名將高芙（Coco Gauff）／皮古拉（Jessica Pegula）對決。