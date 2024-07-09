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溫網／15度闖8強 約克維奇開嗆黑粉：我知道所有把戲

記者曾思儒／綜合報導
約克維奇賽後再次做出拉小提琴慶祝動作。（美聯社）
約克維奇賽後再次做出拉小提琴慶祝動作。（美聯社）

尋求溫布頓第8冠的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），再度證明「薑是老的辣」，37歲的他面對小16歲的丹麥新星魯內（Holger Rune），只花2小時又3分鐘就以6：3、6：4、6：2奪勝，第15度闖進草地大滿貫8強，用實際表現打臉「黑粉」。

賽後在場中做出拉小提琴慶祝動作的小約，將勝利和學習小提琴的女兒分享，不過場中訪問時他火力全開，公開和「黑粉」嗆聲。

「在我這樣情況下，要向那些不尊重球員的人說，有美好的一晚（have a goooooood night）。」約克維奇說。

名列第2種子的小約特別加強「Ｏ」的發音，呼應球迷的不尊重對待；儘管當天中央球場沒有明顯的喝倒采，但有球迷喊出魯內的名字，且加強尾音，「Ruuuuuuune」的聲響和噓聲（Boo）相似。

小約對球迷為魯內加油的方式也不埋單，他認為球迷就是變相喝倒采，「我不接受，我知道他們是會魯內歡呼，但這是噓聲的藉口。我已經在巡迴賽超過20年，相信我，我知道所有把戲，知道是怎麼運作。」

「沒事，沒事，這很OK，我會把注意力放在那些該尊重的人，那些花錢進球場，且喜愛網球、感謝球員努力付出的人。」小約強調，過去曾在更惡劣的氣氛中打球，「相信我，你們這些人動不到我。」

15度闖進溫布頓8強的小約，超越美國傳奇康諾斯（Jimmy Connors）的14度8強，賽史上僅落後「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的18次。小約8強將碰澳洲「小野兔」德米納爾（Alex de Minaur），繼續朝追平費德勒的8冠紀錄前進。

約克維奇第15度闖進草地大滿貫8強，用實際表現打臉「黑粉」。 （美聯社）
約克維奇第15度闖進草地大滿貫8強，用實際表現打臉「黑粉」。 （美聯社）

溫布頓 約克維奇 澳洲

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