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溫網／辛納擊退重砲手謝爾頓晉8強 對決梅德維夫

中央社／倫敦7日綜合外電報導
辛納成功闖進溫網8強。(新華社)
辛納成功闖進溫網8強。(新華社)

義大利世界球王辛納7日在溫布頓網球錦標賽以6比2、6比4、7比6（11/9）擊敗美國重砲謝爾頓，成功闖進8強，接著將與他今年澳洲公開賽決賽的對手俄羅斯名將梅德維夫再次對決。

對於能成功壓制謝爾頓（Ben Shelton）的強力發球，辛納（Jannik Sinner）賽後說：「我很滿意自己因應賽況的方式。」

「與他較量顯然非常不容易，他是發球最好的球員之一，是非常有侵略性的選手。」

22歲的辛納接下來將挑戰大會第5種子梅德維夫（Daniil Medvedev）。辛納在今年1月的澳網男單決賽擊敗梅德維夫，拿下個人生涯首座大滿貫賽冠軍。

梅德維夫7日在另一場第4輪比賽中，因對手保加利亞的狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）受傷退賽而自動取得晉級。

大會第10種子的狄米特羅夫在比賽中滑倒，膝蓋疑似受傷，雖喊了醫療暫停接受治療試圖繼續比賽，但在首盤梅德維夫5比3領先的時候，狄米特羅夫無力再戰，只能無奈退賽。

梅德維夫是2021年美國公開賽奪冠的好手，生涯溫網最好成績是去年打進4強賽。

28歲的梅德維夫今年稍早在澳網冠軍賽敗給辛納，現在有機會在溫網8強報一箭之仇。

澳網 義大利 澳洲

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