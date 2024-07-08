溫網／辛納擊退重砲手謝爾頓晉8強 對決梅德維夫

辛納成功闖進溫網8強。(新華社)

義大利 世界球王辛納7日在溫布頓網球錦標賽以6比2、6比4、7比6（11/9）擊敗美國重砲謝爾頓，成功闖進8強，接著將與他今年澳洲 公開賽決賽的對手俄羅斯名將梅德維夫再次對決。

對於能成功壓制謝爾頓（Ben Shelton）的強力發球，辛納（Jannik Sinner）賽後說：「我很滿意自己因應賽況的方式。」

「與他較量顯然非常不容易，他是發球最好的球員之一，是非常有侵略性的選手。」

22歲的辛納接下來將挑戰大會第5種子梅德維夫（Daniil Medvedev）。辛納在今年1月的澳網 男單決賽擊敗梅德維夫，拿下個人生涯首座大滿貫賽冠軍。

梅德維夫7日在另一場第4輪比賽中，因對手保加利亞的狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）受傷退賽而自動取得晉級。

大會第10種子的狄米特羅夫在比賽中滑倒，膝蓋疑似受傷，雖喊了醫療暫停接受治療試圖繼續比賽，但在首盤梅德維夫5比3領先的時候，狄米特羅夫無力再戰，只能無奈退賽。

梅德維夫是2021年美國公開賽奪冠的好手，生涯溫網最好成績是去年打進4強賽。

28歲的梅德維夫今年稍早在澳網冠軍賽敗給辛納，現在有機會在溫網8強報一箭之仇。