溫網／強勢拍下外卡組合闖16強 謝淑薇勇奪跨季20連勝

謝淑薇（右）和現任女雙世界第一的比利時搭檔梅騰絲。資料照片。（路透）

台灣女網「一姊」謝淑薇 和現任女雙世界第一的比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）名列溫布頓 頭號種子，今天第二輪面對持外卡的地主阿普爾頓（Emily Appleton）／宮崎百合子再度打出主宰內容，只花1小時又4分鐘就以6：1、6：2輕鬆闖關，謝淑薇也迎接溫布頓跨季20連勝。

謝淑薇2019年溫布頓和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）高捧金盃，隔年草地大滿貫因新冠肺炎疫情取消，21年恢復舉辦謝淑薇改搭梅騰絲再登頂；22年謝淑薇缺席整年賽事，23年一回歸和史翠可娃再度以6連勝之姿捧冠，謝淑薇也寫下復出連奪2座大滿貫的神奇紀錄。

今年再和梅騰絲攜手，台比組合年初澳網 奪冠外，印地安泉女網賽和溫布頓前的伯明罕女網賽也摘冠，轉戰倫敦首戰第一盤就賞給對手「貝果」，只花57分鐘就輕鬆闖關。

今天第二輪賽事，台比組合雖受雨勢影響，改變場地也更改出賽時間，但不影響連勝氣勢，面對英日組合首盤只讓對手拿下第一個發球局，0：1下連保帶破連下6局，強勢以6：1先下一城。

第二盤頭號種子在2：2下再度連掃4局，最終就以6：2迎接草地6連勝，謝淑薇更寫下溫布頓跨季20連勝。

尋求溫布頓第5冠的謝淑薇，第三輪將交手列14種子的美國組合瑪泰克‧史丹絲（Bethanie Mattek-Sands）／珂寧（Sofia Kenin），兩組人馬今年已經在邁阿密和羅馬交手過，雙方各拿1勝。