溫網／媽媽來自香港…紐西蘭華裔女將 拍落瑞度卡努闖8強

紐西蘭華裔女將孫璐璐。(歐新社)

「英國甜心」瑞度卡努 （Emma Raducanu）3年前在美網寫下灰姑娘旅程，從會外賽開始10連勝高捧金盃，類似的驚奇故事她卻成配角，今天溫布頓 四輪被世界排名123的紐西蘭華裔女將孫璐璐擊落，無緣在家鄉大滿貫晉級最終8強。

23歲的孫璐璐從會外賽打起，首度打進溫布頓會內賽就一路闖進第四輪，今天首度在中央球場出賽再延續黑馬旅程，以6：2、5：7、6：2力退瑞度卡努，迎接2小時50分鐘馬拉松激戰勝利，成為網球公開化年代後第7位從資格賽打進女單8強的選手。

孫璐璐打敗瑞度卡努(右)。(路透)

比賽中鮮少有表情波動的孫璐璐，奪勝後再也無法掩飾激動情緒，「天啊，這是場很棒的比賽，對上她我必須拚盡全力。」

「簡直難以置信，現在感覺難以用文字形容。」孫璐璐賽後場中訪問說道。

前一次有會外賽選手打進溫布頓女單8強已要回溯到2010年的愛沙尼亞卡妮皮（Kaia Kanepi），孫璐璐創下14年來新猷，更成為紐西蘭史上第一位打進大滿貫8強的女將。

一口氣締造多項紀錄，媽媽來自香港 的孫璐璐說：「我不認為這是驚奇，就網球來說，我們和世界前100的沒太大差別，距離並不遠，只是必須在一些比賽走遠一點。當然在這樣的大比賽，排名可以大躍進。」

憑藉溫布頓8強進帳的積分，孫璐璐下周的世界排名將一口氣晉升到前60名。她8強將遭遇世界排名37的克羅埃西亞薇基克（Donna Vekic），尋求繼續推進紀錄。