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溫網／止步第3輪 中國選手朱琳：滿意發揮 終有時間治療腳傷

新華社／倫敦5日電
中國網球選手朱琳5日在溫布頓網球賽第三輪止步。圖為她1日首輪比賽時的照片。（新華社）
中國網球選手朱琳5日在溫布頓網球賽第三輪止步。圖為她1日首輪比賽時的照片。（新華社）

中國網球選手朱琳5日以6:7（4）、6:7（6）不敵紐西蘭華裔選手孫璐璐，止步溫網女單第三輪。不過，朱琳對自己本場發揮比較滿意，也為接下來有時間休養一直拖著的腳傷感到開心。

朱琳表示對手本場確實更主動、更果斷，從始至終掌控了比賽。她知道自己硬扛不行，就進行了站位調整，而且相持球打得也還行。

「但她今天打得不太講道理，根本沒有給我組織的時間。整場我都想做出一些變化，但她的回球很重，很難去削球，所以我今天就是堅持，想等到一個機會。」朱琳言語間顯得有些無奈。

23歲的孫璐璐此次從資格賽突圍，首輪爆冷淘汰8號種子鄭欽文，展現出不俗狀態。

因為帶著腳傷參賽已有些時日，30歲的朱琳坦言這次參加溫網也沒有太多期待。她透露腳傷讓自己每天早上起來都感覺是個機器人，而且每天治療的時間都超過了訓練的時間。但她認為「受傷有時是一把雙刃劍，當身體很健康的時候，期待會不一樣，而當身體有一點小毛病，心態反而會放鬆下來，覺得盡力就行，傷病不嚴重了就行。」

朱琳此次是第一次打進溫網32強，雖然就此止步，但她也很開心可以緩一緩，回國治療一段時間，然後再出發。

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