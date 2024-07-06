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PGA／約翰迪爾菁英賽 潘政琮 第二輪63桿並列領先

記者劉肇育／綜合報導
PGA約翰迪爾菁英賽第二輪，潘政琮竄上領先。（路透）
PGA約翰迪爾菁英賽第二輪，潘政琮竄上領先。（路透）

隨著2024巴黎奧運的腳步愈來愈近，兩位即將代表台灣前進巴黎的高球好手潘政琮與俞俊安，表現也逐漸加溫，兩人5日在PGA約翰迪爾菁英賽次輪皆繳出低於標準桿8桿的63桿，其中潘政琮更以兩輪負14桿的精采表現，和英國選手艾隆雷（Aaron Rai）暫時並列領先。

在首輪打出65（-6桿）的潘政琮，次輪賽事展現絕佳狀態，不僅沒吞下柏忌，還抓下6鳥，以及在第14洞抓下1老鷹。談到自己的表現，潘政琮說：「我已經很久沒有打出63桿了，所以到目前為止，這是很好的一周。我能打出許多很好的鐵桿，替自己創造抓鳥的機會，而第14洞的老鷹總是讓人感覺美好。」

如果潘政琮延續出色表現直到周日，將能大幅提升他目前暫居聯邦快遞盃第116位的排名，這位2019 RBC傳承賽冠軍在今年賽季只有一場前十名，是在維丹塔墨西哥公開賽並列第3名，他希望能在8月1至4日舉行的巴黎奧運之前，讓自己調整到最佳的比賽狀況，潘政琮說：「對我的國家和我自己來說這是最重要的賽事，能在四年一度的賽事發揮出色，那真是太酷了。」

這將是潘政琮連續第三次打進奧運高球競賽。他在2020東京奧運強拉尾盤，憑藉著最後一輪的63桿，搶進多達七人的銅牌延長賽，並於四洞延長賽中先後力克松山英樹、麥克洛伊（Rory McIIroy）、柯林森川（Collin Morikawa）等頂尖高手，替台灣帶回史上第一面的奧運高球獎牌。

談起上屆奧運的奪牌經歷，潘政琮說：「高球延長賽從來沒有7名球員爭奪第三名的情況，且其中還有超級巨星。我的意思是，這絕對是我老了之後會講給小朋友聽的故事。彌足珍貴的銅牌，這是一段特別的回憶。」

而即將在今年首度出征奧運的俞俊安，次輪繳出10鳥2柏忌，同為63（-8）桿的佳績，兩輪累計負11桿暫時並列第10名，也大有機會在周末爭奪冠軍盃。

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