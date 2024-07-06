溫網／阿爾卡拉斯拚衛冕 5盤激戰挺16強

西班牙好手阿爾卡拉斯歷經五盤大戰才勝出。（路透）

今年將挑戰溫網男單衛冕的西班牙好手阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz），在男單32強賽遭遇美國選手帝亞佛（Frances Tiafoe）的強力挑戰，在先丟首盤的情況下，最終歷經五盤大戰以5：7、6：2、4：6、7：6（7：2）、6：2逆轉勝出，驚險挺進到16強。

21歲的阿爾卡拉斯去年在溫網拿下生涯首座草地大滿貫冠軍，而今年在前兩輪賽事中他也展現強大實力，以連拿6盤挺進到32強賽。

不過5日碰上第29種子的帝亞佛，阿爾卡拉斯卻險些落馬，在首盤賽事中帝亞佛就兩度破發以7：5先下一城，甚至在前3盤打完取得2：1的聽牌優勢，但在後兩盤賽事中阿爾卡拉斯也展現強大抗壓力，先在第4盤搶七局一路壓制對手扳平，決勝盤則是兩度破發，在苦戰近4小時後逆轉勝出。

談到與帝亞佛的苦戰，阿爾卡拉斯說：「與他的比賽總是一個巨大的挑戰，正如我之前說過的，他是一名很有才華的球員，真的很難對付，今天他再度展現這點。我不斷在調整比賽方式並找到解決方案，然後試圖帶給他一些麻煩，這真的不容易，但很高興我做到了這點。」

至於現任球王辛納（Jannik Sinner）則是在與塞爾維亞好手凱柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic）的對戰中，以6：1、6：4、6：2直落三勝出，晉級到16強。